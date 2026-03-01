Οι ΗΠΑ ισοπέδωσαν το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης με 100 ισραηλινά μαχητικά

Με δυναμικά αντίποινα απειλεί το Ιράν μετά την καταστροφή του αρχηγείου του IRGC

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι ΗΠΑ ισοπέδωσαν το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης με 100 ισραηλινά μαχητικά
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαρύ πλήγμα στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) κατάφεραν οι ΗΠΑ, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά το αρχηγείο τους, στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο της επιχείρησης Επική Οργή.

Η επίθεση, που ανακοινώθηκε από την Κεντρική Διοίκηση, εξάλειψε το κύριο αρχηγείο του ιρανικού στρατού, το οποίο η Ουάσιγκτον έχει κατηγορήσει για εκατοντάδες θανάτους πολιτών των ΗΠΑ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε και συνοδεύεται από βίντεο πάνω από 100 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν ένα μαζικό κύμα επιθέσεων στο αρχηγείο του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν δεκάδες κέντρα διοίκησης του IRGC. Μονάδες πληροφοριών, μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και διευθύνσεις εσωτερικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την CENTCOM, οι Φρουροί της Επανάστασης - που θεωρούνται από την Ουάσιγκτον ως ένας από τους πυλώνες του ιρανικού καθεστώτος και υπεύθυνοι για τους θανάτους περισσότερων από 1.000 Αμερικανών τα τελευταία 47 χρόνια - έμειναν «χωρίς αρχηγείο» μετά την επίθεση.

«Χθες, μια μεγάλης κλίμακας επίθεση έκοψε το κεφάλι του φιδιού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο και το IRGC δεν διαθέτει πλέον κέντρο επιχειρήσεων», αναφέρεται στο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε απάντηση στην επίθεση, εκπρόσωποι του ιρανικού καθεστώτος υποσχέθηκαν «δυναμικά» αντίποινα και σήμαναν συναγερμούς ασφαλείας σε στρατηγικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:26ΚΟΣΜΟΣ

Οι δύο όψεις του Ιράν: Πανηγυρισμοί και θρήνος για τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας χορευτής τρέλανε τους Άραβες σηκώνοντας τραπέζι με τα δόντια του

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τέσσερις εβδομάδες ακόμη ο πόλεμος με το Ιράν»

23:05WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Συγκινεί ο Νίκος Πλακιάς: «Μου στέρησαν ότι σημαντικότερο είχα στη ζωή μου»

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ισοπέδωσαν το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης με 100 ισραηλινά μαχητικά

22:48ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού: Άλμα στα 8,22μ. από τον Μίλτο Τεντόγλου

22:45WHAT THE FACT

Οργή για μυστηριώδη λογαριασμό στοιχημάτων που έβγαλε 500.000 από επιθέσεις στο Ιράν

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στην Ξάνθη: Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Διαδίκτυο τρολάρει του τρομοκρατημένους influencers του Ντουμπάι - Από τον Παράδεισο στην Κόλαση

22:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (3/3)

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Ισόβαθμοι στην κορυφή ΑΕΚ – Ολυμπιακός, «πάτησε» τετράδα ο Παναθηναϊκός

22:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή στον Κολωνό: Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες η έγκυος που πέθανε

22:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Άρης 3-1: Έπιασε τετράδα με Τετέι και Ταμπόρδα!

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/3/2026 : Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.900.000 ευρώ

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Πέθανε ξαφνικά ο 12χρονος Βασίλης

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε μπαρ στο Τέξας: Τρομοκρατικό χτύπημα, αναφέρει το FBI - Τρεις νεκροί

21:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Άρης 3-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Νίκη με τις χρυσές αλλαγές του Μπενίτεθ

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: «Λυπήθηκα για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ»

21:32LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη για Μέση Ανατολή: «Ζούμε σε καιρούς που μας δοκιμάζουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή στον Κολωνό: Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες η έγκυος που πέθανε

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Πέθανε ξαφνικά ο 12χρονος Βασίλης

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στην Ξάνθη: Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Διαδίκτυο τρολάρει του τρομοκρατημένους influencers του Ντουμπάι - Από τον Παράδεισο στην Κόλαση

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/3/2026 : Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.900.000 ευρώ

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε» - Οι τελευταίες κραυγές πριν βρεθεί νεκρή η 31χρονη έγκυος

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

09:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τέσσερις εβδομάδες ακόμη ο πόλεμος με το Ιράν»

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία του Μάρτη - «Άγνωστο αν θα είναι γδάρτης...»

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Συγκινεί ο Νίκος Πλακιάς: «Μου στέρησαν ότι σημαντικότερο είχα στη ζωή μου»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Λαδά: Πώς έγινε η τραγωδία στο «Ελ.Βενιζέλος» - Η συγκλονιστική περιγραφή του αδελφού της

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι πέντε λόγοι που οδήγησαν ανακριτή και εισαγγελέα στην απόφαση προφυλάκισης Τζιωρτζιώτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ