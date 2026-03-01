Οι ΗΠΑ ισοπέδωσαν το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης με 100 ισραηλινά μαχητικά

Βαρύ πλήγμα στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) κατάφεραν οι ΗΠΑ, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά το αρχηγείο τους, στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο της επιχείρησης Επική Οργή.

Η επίθεση, που ανακοινώθηκε από την Κεντρική Διοίκηση, εξάλειψε το κύριο αρχηγείο του ιρανικού στρατού, το οποίο η Ουάσιγκτον έχει κατηγορήσει για εκατοντάδες θανάτους πολιτών των ΗΠΑ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε και συνοδεύεται από βίντεο πάνω από 100 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν ένα μαζικό κύμα επιθέσεων στο αρχηγείο του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν δεκάδες κέντρα διοίκησης του IRGC. Μονάδες πληροφοριών, μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και διευθύνσεις εσωτερικής ασφάλειας.

? TEHRAN’S MILITARY JUST GOT HIT REALLY HARD

Over 100 Israeli Air Force fighter jets carried out a massive wave of strikes on Iranian regime headquarters in Tehran.

Targets included dozens of IRGC command centers

▪️ Intelligence units

▪️ Air Force units

▪️ Internal security… pic.twitter.com/zw3NT8ZBke — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 1, 2026

Σύμφωνα με την CENTCOM, οι Φρουροί της Επανάστασης - που θεωρούνται από την Ουάσιγκτον ως ένας από τους πυλώνες του ιρανικού καθεστώτος και υπεύθυνοι για τους θανάτους περισσότερων από 1.000 Αμερικανών τα τελευταία 47 χρόνια - έμειναν «χωρίς αρχηγείο» μετά την επίθεση.

«Χθες, μια μεγάλης κλίμακας επίθεση έκοψε το κεφάλι του φιδιού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο και το IRGC δεν διαθέτει πλέον κέντρο επιχειρήσεων», αναφέρεται στο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε απάντηση στην επίθεση, εκπρόσωποι του ιρανικού καθεστώτος υποσχέθηκαν «δυναμικά» αντίποινα και σήμαναν συναγερμούς ασφαλείας σε στρατηγικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις.