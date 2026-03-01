Χανιά: Ήχος σειρήνας αναστάτωσε όλη την πόλη
Μυστήριο με τον ήχο σειρήνας από μεγάφωνο ΙΧ
Αναστάτωση και ερωτηματικά προκλήθηκαν από το πρωί της Κυριακής στους κατοίκους των Χανίων, καθώς ο ήχος μιας σειρήνας ακουγόταν ανά διαστήματα σε διάφορα σημεία της πόλης.
Πολλοί πολίτες εξέφρασαν την ανησυχία τους, αναζητώντας την πηγή του ήχου, δεδομένου του τεταμένου κλίματος των τελευταίων ημερών και της γειτνίασης με τη βάση της Σούδας.
