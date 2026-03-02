Το ΥΠΕΞ ενεργοποιεί τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης πρεσβειών και προξενικών αρχών σε Ιράν και Μ. Ανατολή

 Δέκα τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης ενεργοποιεί το ΥΠΕΞ για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με ειδική μέριμνα για όσους βρίσκονται στα ΗΑΕ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΕΘΝΙΚΑ
3'
Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιεί συνολικά δέκα τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Έλληνες πολίτες δύνανται να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές στον αριθμό +30 2103685730 ο οποίος προστίθεται στους διαθέσιμους +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350.

Για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενεργοποιούνται τρεις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685700.

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή

Ιράκ (Πρεσβεία Βαγδάτης)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: + 964 7832584067
Email Πρεσβείας: gremb.bag@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/iraq
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.gle/on8p3tQNUuf7xFsq9

Ιράν (Πρεσβεία Τεχεράνης)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +98 910 272 6477
Email Πρεσβείας: gremb.teh@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.teh@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/tehran
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlp76l1upPcU4qzlZeygJUkR3TTPhkQYj0TCejb9DfuTuvg/viewform

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +971 50 390 1820
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.abd@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.abd@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/abu
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.gle/eJA1U1YKGc9ysKvz9

Ιορδανία (Πρεσβεία Αμμάν)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000
Email Πρεσβείας: gremb.amn@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.amn@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/amman
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true

Ισραήλ (Πρεσβεία Τελ Αβίβ)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +972 54 681 7282
Email Πρεσβείας: gremb.tlv@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.tlv@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/israel
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6ioAB485QzBo_t3aY8DKSXUEJgUmzkXqgCP5hBCnIpoGrA/viewform

Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:+972 52 303 2253
Email.: grgencon.jer@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/missionsabroad/jerusalem
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMbEqJH-dwwRUb8g98x7D8zedgYVAjeLid62KXpaJlJKDrYA/viewform

Κατάρ (Πρεσβεία Ντόχας)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.doha@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.doha@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/doha
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform

Κουβέιτ (Πρεσβεία Κουβέιτ)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.kuw@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.kuw@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/kuwait
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWZUTfDsMCtM2WxpnOAm7hXAggMH6MSxiTBr22N1IMV6BXQ/viewform?usp=dialog

Λίβανος (Πρεσβεία Βηρυτού)
Τηλ. έκτακτης ανάγκης: +961 71 593 659
Email Πρεσβείας: gremb.bei@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.bei@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/beirut
Μπαχρέιν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ

Σαουδική Αραβία (Πρεσβεία Ριάντ)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +966 50 609 0207
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.ria@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.ria@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/riyadh
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.cloud.microsoft/r/y2JmYf2KnP
Ομάν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ

