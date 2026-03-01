Πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ιερουσαλήμ - 7 τραυματίες

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στην Ιερουσαλήμ το βράδυ της Κυριακής με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 7 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

???? INSANE: Footage captures a very close Iranian missile impact in Jerusalem. https://t.co/GOycLIQgOo pic.twitter.com/KzmsbOhQsR — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 1, 2026

Η ισραηλινή αστυνομία σαρώνει την περιοχή για θραύσματα πυραύλων και προτρέπει το κοινό να παραμείνει σε ασφαλές σημείο.

A massive EMS response to the hit in Jerusalem pic.twitter.com/R3HnRI6SGs — Usman khan (@usmani3304) March 1, 2026

Η Ισραηλινή Αστυνομία σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ δήλωσε: «Λήφθηκαν αναφορές πριν από λίγο για την πτώση τμημάτων αναχαιτιστικού σε διάφορες τοποθεσίες στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και η αστυνομία σπεύδει βρίσκονται καθ' οδόν προς τα σημεία για να σαρώσουν και να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή».