Πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ιερουσαλήμ - 7 τραυματίες

Ειδοποιήσεις της αστυνομίας προς τους κατοίκους να μείνουν σε ασφαλή σημεία

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στην Ιερουσαλήμ το βράδυ της Κυριακής με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 7 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Η ισραηλινή αστυνομία σαρώνει την περιοχή για θραύσματα πυραύλων και προτρέπει το κοινό να παραμείνει σε ασφαλές σημείο.

Η Ισραηλινή Αστυνομία σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ δήλωσε: «Λήφθηκαν αναφορές πριν από λίγο για την πτώση τμημάτων αναχαιτιστικού σε διάφορες τοποθεσίες στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και η αστυνομία σπεύδει βρίσκονται καθ' οδόν προς τα σημεία για να σαρώσουν και να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή».

