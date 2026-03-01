Πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ιερουσαλήμ - 7 τραυματίες
Ειδοποιήσεις της αστυνομίας προς τους κατοίκους να μείνουν σε ασφαλή σημεία
1'
Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στην Ιερουσαλήμ το βράδυ της Κυριακής με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 7 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας σοβαρά.
Η ισραηλινή αστυνομία σαρώνει την περιοχή για θραύσματα πυραύλων και προτρέπει το κοινό να παραμείνει σε ασφαλές σημείο.
Η Ισραηλινή Αστυνομία σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ δήλωσε: «Λήφθηκαν αναφορές πριν από λίγο για την πτώση τμημάτων αναχαιτιστικού σε διάφορες τοποθεσίες στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και η αστυνομία σπεύδει βρίσκονται καθ' οδόν προς τα σημεία για να σαρώσουν και να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή».
