Η 16χρονη παραμένει στο Βερολίνο

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές
Σε δομή του Βερολίνου συνεχίζει να φιλοξενείται η 16χρονη, Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε από το Ρίο στις 8 του Ιανουαρίου.

Το κορίτσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελληνικών Αρχών, διέμενε σε κοινόβιο, με την ίδια να καλεί στις γερμανικές Αρχές για να φύγει από εκεί και να μεταβεί σε δομή.

«Η συγκεκριμένη δομή είναι υπηρεσία νεότητας και η ίδια η Λόρα ζήτησε από τους υπεύθυνους να καλέσουν τη μητέρα της και να της πουν ότι είναι εκεί. Το εικάζω γιατί από την κουβέντα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τη Λόρα, αφού είχε παρουσιαστεί με ψευδή στοιχεία», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Τηλέμαχος Μπενετάτος, της Λόρα μιλώντας στο MEGA.

Αμέσως μετά την ενημέρωση, η μητέρα επικοινώνησε με τον πατέρα, ο οποίος, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Μπενετάτος, βρίσκεται στη Γερμανία εδώ και περίπου 20 ημέρες και δεν έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα. «Ο πατέρας είναι εκεί εδώ και είκοσι μέρες περίπου, δεν έχει φύγει από τη Γερμανία, γιατί ακούω διάφορα».

Ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή ήταν όταν η μητέρα ζήτησε να μιλήσει τηλεφωνικά με το παιδί της. Ωστόσο, οι κοινωνικές υπηρεσίες απέκλεισαν προσωρινά κάθε επικοινωνία, εξηγώντας πως πρέπει πρώτα να προηγηθεί αξιολόγηση από παιδοψυχολόγους. «Της είπαν ότι για να μπορέσει να μιλήσει με το παιδί της, είτε η ίδια είτε ο σύζυγός της, θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί από τους εκεί παιδοψυχολόγους», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας .

Κατά την πρώτη επαφή της με τις γερμανικές Αρχές, η Λόρα εξήγησε πως δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στην Ελλάδα, κυρίως λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπιζε στο σχολείο και με τη γλώσσα. «Αυτά τα είπε η ίδια η γερμανική αστυνομία στον πατέρα, με τον οποίο μίλησα. Του ανέφεραν επίσης ότι το παιδί δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα», αποκάλυψε ο κ. Μπενετάτος.

