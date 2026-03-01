Τέμπη - Ασλανίδης: «Δεν πιστεύω ότι θα αποδοθεί η πραγματική δικαιοσύνη»

Για τις δραματικές στιγμές που βίωσε το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος στα Τέμπη, τα συναισθήματά του τρία χρόνια μετά και τον αγώνα για δικαιοσύνη, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Ασλανίδης

Τέμπη - Ασλανίδης: «Δεν πιστεύω ότι θα αποδοθεί η πραγματική δικαιοσύνη»

Ο Παύλος Ασλανίδης

Για την απώλεια του γιου του, τα συναισθήματα που κυριαρχούν μέσα του και τον αγώνα για διακιοσύνη μίλησε σε συνέντευξή του στο Mega ο Παύλος Ασλανίδης - πατέρας ενός εκ των 57 θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη και πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - τρία χρόνια μετά την σιδηροδρομική τραγωδία.

«Δεν συνηθίζεται η απώλεια καθόλου. Είμαστε σαν το πρώτο βράδυ και κάθε μέρα που περνάει είναι και χειρότερη. Δεν κοιμηθήκαμε. Ήταν το βράδυ εκείνο που περιμέναμε στα νοσοκομεία να δούμε αν είναι στις λίστες ο Δημήτρης, με τους ίσως τραυματισμένους ή σ’ αυτούς που είχαν σωθεί. Κι όσο περνούσαν οι ώρες κι έφτασε με το πρωί, γύρω στις 7-8 η ώρα το πρωί, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ήταν πουθενά. Δεν τον έχουμε εντοπίσει ακόμα. Γι’ αυτό και παλεύουμε», εξομολογήθηκε ο Παύλος Ασλανίδης.

Η δικαιοσύνη για τα 57 θύματα της τραγωδίας, τρία χρόνια μετά, ακόμα δεν έχει έρθει, όπως αναφέρει: «Μετά τα ηχητικά, τα συγκλονιστικά, που φάνηκε η αλήθεια ότι κάποια παιδιά ήταν ζωντανά και μετά τη σύγκρουση και υπήρξε η έκρηξη και καήκανε, ζητήσαμε να γίνει πάλι εκταφή. Χωρίς απάντηση από τον ανακριτή, προσφύγαμε στο Δικαστικό Συμβούλιο και πάλι το Δικαστικό Συμβούλιο με μια αστεία δικαιολογία ότι ενώ ζητήσαμε μόνο ταυτοποίηση και χημικές εξετάσεις, δεν είπαμε… δεν αναφέραμε τίποτα ούτε για ξυλόλιο, ούτε αυτά που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να μας ειρωνευτεί, η απάντηση του Δικαστικού Συμβουλίου ότι τώρα έχουμε, λέει, τα βίντεο της εμπορικής, το περιβόητο βίντεο αυτό του Πορτοσάλτε, και έχουμε λέει και την έκθεση του Πασπαλά που λέει για έλαια σιλικόνης».

«Εγώ δεν ζήτησα ούτε αν υπάρχει βίντεο, ούτε καμιά έκθεση, αν φταίνε τα έλαια σιλικόνης ή δεν φταίνε για την έκρηξη. Να μάθουμε από τι καήκανε. Καήκανε ζωντανά; Είχαν χτυπήσει; Ήταν ήδη νεκρά; Πώς έγινε; Καταρχήν δεν έγινε τοπογράφιση πού βρέθηκε η κάθε σορός. Πήγανε με τις φαγάνες και με τις σακούλες και μαζεύαν από κει πέρα. Δέκα οικογένειες κάναμε αίτημα για εκταφές και ενώ στην αρχή η Εισαγγελία της Λάρισας έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα και τα πανεπιστήμια τα έξω που είπαμε να πάει για το κράτος, που συνεργάζονται με την Ιντερπόλ και με την Ελληνική Αστυνομία, να πάρουν αυτοί από κει αποτελέσματα και εμείς να πάρουμε από ιδιωτικά που θα τα πληρώναμε εμείς, στην πορεία βγάλανε μια νέα διάταξη, ακυρώνοντας την πρώτη και το περιορίσανε εντός Ελλάδας. Και ότι δεν μπορούσαν οι δικοί μας οι τεχνικοί σύμβουλοι να πάρουν δείγματα, να ‘ναι μόνο παρόντες. Μάλιστα ορίσαν ότι αν πάρουν δείγματα θα έχουν ποινικές συνέπειες και ότι δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο δικαστήριο. Τα πανεπιστήμια απαντήσανε ότι αυτές οι εξετάσεις, εκτός από DNA και τοξικολογικές, πρέπει να γίνουν στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν εργαστήρια στην Ελλάδα. Και έρχεται αυτή η τελευταία διάταξη της προηγούμενης Δευτέρας και διατάσσει, ορίζει ημερομηνίες, τον Μάρτη, στην Φραντζέσκα, στον Ντένη και στον Δημήτρη, να γίνουν εκταφές μόνο για DNA και τοξικολογικές », πρόσθεσε ο Παύλος Ασλανίδης.

Αναφερόμενος στα όσα είπε προ ημερών, ότι οι ιατροδικαστές έκαναν εγκλήματα και ότι παρέδωσαν υπολείμματα των παιδιών σε σακούλες, είπε: «Υπάρχουν και ηχητικά και μαρτυρίες έχουμε, από ανθρώπους που ήταν και πάνω στα Τέμπη και κάτω στα νεκροτομεία, ότι ερχότανε σε σακούλες. Οι ιατροδικαστές δεν πήγανε στα Τέμπη, ενώ κάτσανε στο νεκροτομείο της Λάρισας και δίναν εντολές από κει και τα μαζεύαν σε σακούλες και τα πηγαίναν στο νεκροτομείο της Λάρισας και εκεί κάνανε παζλ. Εγώ πιστεύω ότι μετά από τέσσερις αρνήσεις στη δικογραφία και αυτόν τον εμπαιγμό τώρα, ότι δεν μας έχουν παραδώσει ούτε τα παιδιά μας. Δεν μας έχουν παραδώσει τίποτα απ’ τα παιδιά μας».

Ο ίδιος από εκείνη τη νύχτα δεν έχει ξαναμπεί σε τρένο και όπως λέει, όποτε κάποιος δικός του άνθρωπος σκέφτεται να πάρει το τρένο εκείνος τον αποτρέπει.

Για το εάν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη ο Παύλος Ασλανίδης απαντά: «Εμπιστοσύνη μέχρι στιγμής, απ’ την αντιμετώπιση που είχαμε από τις δικαστικές αρχές που ερευνούσαν το θέμα, δεν έχουμε, γιατί ό,τι στοιχεία μπήκαν στη δικογραφία, ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται στη δικιά μας προσπάθεια. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, που είναι ξεκάθαρο ότι -όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις- ελέγχουν τη Δικαιοσύνη, δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη η πραγματική».

