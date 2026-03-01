Ελληνίδα από Ντουμπάι: «Η πόλη είναι άδεια, ο κόσμος φοβάται»

Για την κατάσταση που επικρατεί στο Ντουμπάι μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις από το Ιράν, μιλά στον ΑΝΤ1 η Χαρούλα Μανουρά, που βρίσκεται στην περιοχή, μαζί με ενα γκρούπ Ελλήνων.

Όπως εξομολογείται η ίδια αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ ζει κάθε λεπτό με τον φόβο για τη ζωή της: «Αυτή τη στιγμή είμαστε στο κέντρο της πόλης, ήρθαμε εδώ το μεσημέρι. Είμαστε όλοι ασφαλείς, ευτυχώς, ήταν μια δύσκολη μέρα από χθες το πρωί, δεν έχουμε ιδιαίτερη ενημέρωση, δεν ξέρει κανείς τίποτα, η κίνηση έξω είναι περιορισμένη. Με κίνδυνο τη ζωή μας βγήκαμε να πάρουμε βασικά είδη ανάγκης, δεν έχουμε τις βαλίτσες μας μαζί, δεν έχουμε ρούχα και φάρμακα».

Όπως αναφέρει η κα. Μανουρά η πόλη είναι άδεια, με τα περισσότερα μαγαζιά να παραμένουν κλειστά και τον κόσμο να βγαίνει από το σπίτι, παρά μόνο σε κατάσταση μεγάλης ανάγκης.

Ντουμπάι: Δορυφορική εικόνα πάνω από το λιμάνι - Υψώνονται καπνοί

Δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά από αντίποινα του Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Οι εικόνες δείχνουν δύο μεγάλες πυρκαγιές που καίνε στην περιοχή του λιμανιού.

Νωρίτερα, οι αρχές δήλωσαν ότι συντρίμμια από εναέρια αναχαίτιση πάνω από τον Business Bay στο Ντουμπάι προκάλεσαν πυρκαγιά στο λιμάνι, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

