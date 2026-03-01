ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0: Επιστροφή στις νίκες και σε απόσταση βολής από κορυφή

Χατσίδης και Ζίβκοβιτς «σφράγισαν» την δίκαιη νίκη του «Δικέφαλου» που ήταν ανώτερος σε όλο το ματς και πλέον απέχει μία νίκη απ’ την κορυφή, έχοντας ματς λιγότερο.

Newsbomb

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0: Επιστροφή στις νίκες και σε απόσταση βολής από κορυφή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από τρείς ισοπαλίες στη Super League και τον αποκλεισμό στο Europa League από τη Θέλτα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο… δρόμο των επιτυχιών. Οι Θεσσαλονικείς με την αύρα της επετειακής τους φανέλας, επικράτησαν 2-0 του Asteras Aktor και εκμεταλλεύτηκαν το «στραβοπάτημα» της ΑΕΚ.

Ο «Δικέφαλος» ήταν ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του ματς, προηγήθηκε νωρίς με τον Χατσίδη και «κλείδωσε» το αποτέλεσμα στο τέλος με τον Ζίβκοβιτς. Ενδιάμεσα ουσιαστικά δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου, ενώ είχε τις στιγμές για να τελειώσει την υπόθεση νίκη νωρίτερα.

Η είσοδος του Κωνσταντέλια που επέστρεψε μετά από επτά ματς, ήρθε στο δεύτερο μέρος και ανέβασε όλη την ομάδα. Αυτόματα ο ΠΑΟΚ έκανε σημαντικές ευκαιρίες και τελικά σκόραρε το δεύτερο τέρμα του.

Με το αποτέλεσμα αυτό οι «ασπρόμαυροι» ανέβηκαν στους 50 βαθμούς και είναι στην 3η θέση. Απέχουν 3 βαθμούς από την κορυφή (ΑΕΚ και Ολυμπιακός στους 53) και έχουν ένα ματς λιγότερο, αυτό που θα δώσουν στην έδρα της Κηφισιάς.

Ο Asteras Aktor παραμένει 13ος με 16 βαθμούς και είναι σε δύσκολη θέση για τη συνέχεια.

Το φιλμ του αγώνα

1’ Σκόραρε η ομάδα της Τρίπολης με τον Μακέντα να φεύγει πίσω απ’ την άμυνα του ΠΑΟΚ, με το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

7’ Γκολ 1-0: Δεν μπόρεσε να διώξει η άμυνα του Asteras Aktor σε φάση διαρκείας, ο Χατζηεμμανουήλ απομάκρυνε πάνω στον Χατσίδη που προ κενής εστίας δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει!

13’ Σέντρα του Ζίβκοβιτς, η μπάλα έφτασε στον Ζαφείρη που σούταρε με τον Χατσίδη να γίνεται κάτοχος σε πλεονεκτική θέση, αλλά το σουτ που δοκίμασε έφυγε λίγο άουτ.

25’ Επικίνδυνη αντεπίθεση για τους φιλοξενούμενους, ο Βολιάκο έκανε καθοριστική παρέμβαση κι έδιωξε σε κόρνερ πριν ο Καλτσάς γίνει απειλητικός.

40’ Καθοριστική παρέμβαση του Βολιάκο πριν ο Μακέντα γίνει απειλητικός για τον ΠΑΟΚ.

61’ Ο Χατσίδης έκανε δυνατό σουτ, με τον Χατζηεμμανουήλ να διώχνει σε κόρνερ.

62’ Ο Μπιάνκο έκανε καλό σουτ, η μπάλα έφυγε λίγο άουτ απ’ την εστία των φιλοξενούμενων.

73’ Ο Κωνσταντέλιας έφυγε στο χώρο στην πλάτη της άμυνας του Asteras Aktor, μπήκε από δεξιά στην περιοχή, αλλά το πλασέ του βρήκε σε ετοιμότητα τον Χατζηεμμανουήλ.

74’ Στη συνέχεια της φάσης ουσιαστικά, ο Καμαρά άνοιξε στον Ζίβκοβιτς που γύρισε στον Ιβανούσετς, σούταρε εντός περιοχής, με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να είναι σε ετοιμότητα. Ακολούθως ο αρχηγός του ΠΑΟΚ σκόραρε, αλλά ο Τέιλορ ήταν οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε.

78’ Ο Κένι έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Γερεμέγιεφ πλάσαρε με τη μία απ’ το ύψος του πέναλτι, όχι εύστοχα όμως.

82’ Σουτ του Κωνσταντέλια, ο Χατζηεμμανουήλ ξανά σε ετοιμότητα έδιωξε σε κόρνερ.

89’ Γκολ 2-0: Ο Ζαφείρης βρήκε κάθε τον Μύθου που μπήκε στην περιοχή από πλάγια, γύρισε στο ύψος του πέναλτι και ο Ζίβκοβιτς με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Τζανδάρης, Ιβανόφ.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι (86' Σάντσεζ), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά (77' Οζντόεφ), Ζαφείρης, Μπιάνκο (73' Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς, Χατσίδης (73' Ιβανούσετς), Γερεμέγεφ (87' Μύθου).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά (46' Πομόνης), Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης (46' Αλάγκμπε), Καλτσάς (72' Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (83' Μεντιέτα), Μακέντα (63' Τζοακίνι), Μίτροβιτς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:55ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε μπαρ στο Τέξας: Δύο νεκροί - Τρομοκρατικό χτύπημα, αναφέρει το FBI

21:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Άρης 3-1: Απίθανος Τετέι - Σκοράρει λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: «Λυπήθηκα για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ»

21:32LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη για Μέση Ανατολή: «Ζούμε σε καιρούς που μας δοκιμάζουν»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνίδα από Ντουμπάι: «Η πόλη είναι άδεια, ο κόσμος φοβάται»

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

20:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0: Επιστροφή στις νίκες και σε απόσταση βολής από κορυφή

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Ισραηλινοί βομβαρδίζουν τα κεντρικά γραφεία της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Δώρο ζωής από πατέρα 10χρονου που πέθανε από καρκίνο: Έτρεξε 387 χλμ. και συγκέντρωσε χρήματα για οικογένειες καρκινοπαθών

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Βόλβη: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μαντρί και έκλεψαν πρόβατα (βίντεο)

20:36ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Εξαλείφθηκαν όλοι οι ανώτεροι ηγέτες του «Άξονα του Τρόμου» του Ιράν - Δημοσίευσε φωτογραφίες

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε» - Οι τελευταίες κραυγές πριν βρεθεί νεκρή η 31χρονη έγκυος

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Ασλανίδης: «Δεν πιστεύω ότι θα αποδοθεί η πραγματική δικαιοσύνη»

20:08ΚΟΣΜΟΣ

IDF: 2.000 βόμβες έπεσαν στο Ιράν - Ήδη οι μισές από τον Πόλεμο των 12 Ημερών

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Δορυφορική εικόνα πάνω από το λιμάνι - Υψώνονται καπνοί

19:46ΕΛΛΑΔΑ

OPEN: Ολοήμερος ενημερωτικός μαραθώνιος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επέτειο των Τεμπών

19:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος στο «πάρτι» της πλαστογραφίας στην Τέχνη - Νέο νομικό «οπλοστάσιο» προστατεύει δημιουργούς και συλλέκτες

19:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας την κράτησε στην κορυφή και μετρίασε την γκέλα

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Σε άνδρα που πέθανε το 2004 ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε» - Οι τελευταίες κραυγές πριν βρεθεί νεκρή η 31χρονη έγκυος

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

17:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Ψόφα σαν σκυλί» φώναζε στην έγκυο σύντροφό του ενώ εκείνη ξεψυχούσε

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Δορυφορική εικόνα πάνω από το λιμάνι - Υψώνονται καπνοί

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

20:36ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Εξαλείφθηκαν όλοι οι ανώτεροι ηγέτες του «Άξονα του Τρόμου» του Ιράν - Δημοσίευσε φωτογραφίες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο φωτογράφος που αποθέωσε το National Geographic μιλά στο Newsbomb για τον μοναχικό αργυροπελεκάνο της Κερκίνης

09:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνίδα από Ντουμπάι: «Η πόλη είναι άδεια, ο κόσμος φοβάται»

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία του Μάρτη - «Άγνωστο αν θα είναι γδάρτης...»

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

21:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Άρης 3-1: Απίθανος Τετέι - Σκοράρει λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Σε άνδρα που πέθανε το 2004 ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία

07:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Αυτή είναι η 31χρονη έγκυος που βρέθηκε νεκρή με χτύπημα στο κεφάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ