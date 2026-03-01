Βόλβη: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μαντρί και έκλεψαν πρόβατα (βίντεο)

Ξημερώματα 27ης Φεβρουαρίου 2026 στη Νυμφόπετρα, στον Δήμος Βόλβης. Κουκουλοφόροι εισβάλλουν σε μαντρί και κλέβουν τα πρόβατα κτηνοτρόφου.

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύει το Live Lagadas, το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:12 π.μ..

Στο βίντεο φαίνονται τρία άτομα να εισέρχονται στον χώρο. Φορούν μάσκες, κινούνται οργανωμένα, σπάνε την πόρτα και κόβουν το λουκέτο της εισόδου. Η δράση τους είναι μεθοδική και διαρκεί λίγα λεπτά.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται και ένα αγροτικό, στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται τέταρτο άτομο ή συνεργός που παραμένει σε επιφυλακή. Το όχημα είναι σταθμευμένο σε σημείο που επιτρέπει γρήγορη διαφυγή.