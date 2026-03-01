IDF: 2.000 βόμβες έπεσαν στο Ιράν - Ήδη οι μισές από τον Πόλεμο των 12 Ημερών

Καπνός υψώνεται πάνω από την Τεχεράνη μετά την επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ. 28 Φεβρουαρίου 2026

Πηγές της Πολεμικής Αεροπορίας αναγνώρισαν ότι έχασαν ορισμένα drones από την ιρανική αεράμυνα, αλλά είπαν ότι ο όγκος αυτών που χάθηκαν ήταν σχετικά μικρός και δεν είχε καμία επίδραση στο ρυθμό των βομβαρδισμών που πραγματοποιούσε.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι ο στόχος αυτή τη φορά δεν είναι μόνο να βομβαρδιστούν τα κεντρικά εργοστάσια για την κατασκευή των πυραύλων, αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη πυραύλων, έτσι ώστε το Ιράν να καθυστερήσει πολύ περισσότερο όσον αφορά στην ικανότητα ανοικοδόμησης της απειλής των βαλλιστικών πυραύλων.

Επίσης αρκετά γρήγορα η Ισλαμική Δημοκρατία αντικατέστησε τους περίπου 200 εκτοξευτές πυραύλων που κατέστρεψε τον Ιούνιο του 2025.

Η Τεχεράνη ωστόσο κατόρθωσε σε διάστημα 8 μηνών να επιστρέψει στο επίπεδο των 2.500 πυραύλων, παρότι οι επιχειρήσεις του Ιουνίου μείωσαν το απόθεμά της, από 3.000 σε περίπου 1.300.

Πηγές της Πολεμικής Αεροπορίας ανέφεραν ότι οι 2.000 βόμβες σε δύο ημέρες ήταν ίσες με τον αριθμό των βομβών που έπεσαν στην Επιχείρηση Rising Lion του Ιουνίου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έξι ημερών.

Ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι είχε ρίξει 2.000 βόμβες στο Ιράν από τότε που ξεκίνησε η επιχείρηση Roaring Lion το πρωί του Σαββάτου.

