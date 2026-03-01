Τραμπ: Βυθίσαμε 9 ιρανικά πλοία - «Θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα. Σύντομα θα επιπλέουν στον βυθό»
Μερικά από τα οποία όπως είπε ήταν μεγάλα και σημαντικά
Εννέα ιρανικά πλοία κατέστρεψαν και βύθισαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μερικά από τα οποία ήταν μεγάλα και σημαντικά.
Υποσχέθηκε ότι «θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα. Σύντομα θα επιπλέουν στον βυθό της θάλασσας».
