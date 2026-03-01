Ιράν: Ο Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και βομβαρδίστηκε με 30 βόμβες

Snapshot Ο Αλί Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και εντοπίστηκε από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εντόπισαν τρεις συναντήσεις υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένης αυτής με τον Χαμενεΐ.

Ισραηλινά αεροσκάφη έριξαν 30 βόμβες στην κατοικία του Χαμενεΐ, σκοτώνοντάς τον.

Περίπου 40 ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί σε αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές. Snapshot powered by AI

Σε συνάντηση με τους ανώτερους συμβούλους του, Αλί Λαριτζανί, Αλί Σαμχανί και άλλους, σε ασφαλή εγκατάσταση, βρισκόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, λίγο πριν την επίθεση στην κατοικία του, σύμφωνα με ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Όπως ανέφερε αμερικανική πηγή, ο Χαμενεΐ επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνάντηση στην Τεχεράνη το βράδυ του Σαββάτου, αλλά οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν ότι η συνάντηση θα πραγματοποιούνταν το πρωί.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι κορυφαίοι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες του Ιράν πραγματοποίησαν συνάντηση όπου συγκεντρώθηκαν όλοι και θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί ταυτόχρονα.

Το Σάββατο το πρωί, ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι οι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών τους ανακάλυψαν τη διεξαγωγή όχι μίας, αλλά τριών συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένης μίας στην οποία παρευρέθηκε ο Χαμενεΐ.

Έτσι, αποφάσισαν να επιτεθούν άμεσα και μέρα-μεσημέρι, με τα ισραηλινά αεροπλάνα να ρίχνουν 30 βόμβες στην κατοικία του Χαμενεΐ, σκοτώνοντάς τον. Το CBS ανέφερε ότι μέχρι στιγμής, περίπου 40 ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί σε αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές, συμπεριλαμβανομένου του Σαμχανί, του ανώτερου συμβούλου του, καθώς και του Μοχάμεντ Πακπούρ, διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, και του Αζίζ Νασιρζαντέχ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας.

