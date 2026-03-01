Formula 1 2026: Όλα εντελώς καινούργια
Ο Max Verstappen εξέφρασε ανοιχτά τον προβληματισμό του, τονίζοντας ότι η συνεχής οδήγηση στο όριο δεν είναι πλέον πάντα εφικτή
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Formula 1 μπαίνει το 2026 σε μια νέα τεχνολογική εποχή, με τα μονοθέσια να αλλάζουν αισθητά τον τρόπο οδήγησης. Οι πρώτες δοκιμές αποκάλυψαν ότι η αυξημένη ηλεκτρική ισχύς δεν επηρεάζει μόνο τις επιδόσεις, αλλά και τη φιλοσοφία με την οποία οι οδηγοί προσεγγίζουν κάθε γύρο.
Με το νέο τεχνικό πλαίσιο, η ηλεκτρική ισχύς αυξάνεται από 120 kW σε 350 kW. Πρακτικά, σχεδόν το μισό της συνολικής απόδοσης των νέων power units προέρχεται από την μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση ενέργειας γίνεται εξίσου σημαντική με το καθαρό οδηγικό ταλέντο.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Άρης: Το πλάνο Μπενίτεθ για να πιάσει τετράδα το «τριφύλλι»
10:55 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια πληρώνονται έως τις 6 Μαρτίου
10:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Dacia Duster Spirit of Sand θα κατασκευαστεί σε μόλις 500 μονάδες
10:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Formula 1 2026: Όλα εντελώς καινούργια
10:00 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Νεκρά τέσσερα μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ
10:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Novibet: Ώρα για το πρώτο βήμα…
07:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα
07:25 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ