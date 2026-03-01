Formula 1 2026: Όλα εντελώς καινούργια

Ο Max Verstappen εξέφρασε ανοιχτά τον προβληματισμό του, τονίζοντας ότι η συνεχής οδήγηση στο όριο δεν είναι πλέον πάντα εφικτή

Formula 1 2026: Όλα εντελώς καινούργια
Η Formula 1 μπαίνει το 2026 σε μια νέα τεχνολογική εποχή, με τα μονοθέσια να αλλάζουν αισθητά τον τρόπο οδήγησης. Οι πρώτες δοκιμές αποκάλυψαν ότι η αυξημένη ηλεκτρική ισχύς δεν επηρεάζει μόνο τις επιδόσεις, αλλά και τη φιλοσοφία με την οποία οι οδηγοί προσεγγίζουν κάθε γύρο.

Με το νέο τεχνικό πλαίσιο, η ηλεκτρική ισχύς αυξάνεται από 120 kW σε 350 kW. Πρακτικά, σχεδόν το μισό της συνολικής απόδοσης των νέων power units προέρχεται από την μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση ενέργειας γίνεται εξίσου σημαντική με το καθαρό οδηγικό ταλέντο.

