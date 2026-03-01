Επίθεση στο Ιράν: Το δραματικό βίντεο των 33 δευτερολέπτων από την επιχείρηση «Επική Οργή»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε ένα βίντεο 33 δευτερολέπτων από την Επιχείρηση «Επική Οργή», το οποίο δείχνει επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους. Οι επιθέσεις στόχευσαν 30 τοποθεσίες και σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Οι επιθέσεις σημειώθηαν εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε αντίποινα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, από το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, μέχρι τα ΗΑΕ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία. Κοινοποιώντας το βίντεο διάρκειας 33 δευτερολέπτων στο X, η CENTCOM έγραψε: «Το ιρανικό καθεστώς προειδοποιήθηκε. Η CENTCOM αναλαμβάνει τώρα ταχεία και αποφασιστική δράση».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν νωρίτερα ορκιστεί να τιμωρήσουν αυστηρά τους «δολοφόνους» του Χαμενεΐ μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του την Κυριακή (1 Μαρτίου). Προειδοποίησαν επίσης για την έναρξη της «πιο άγριας» επιχείρησης στην ιστορία εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών βάσεων. «Η πιο άγρια ​​επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το «καθαρό αίμα» του ανώτατου ηγέτη Αλί Χοσεΐνι Χαμενεΐ θα «εξαλείψει την αμερικανο-σιωνιστική καταπίεση και το έγκλημα». Πρόσθεσε: «Και αυτή τη φορά, με όλη μας τη δύναμη και την αποφασιστικότητά μας, με την υποστήριξη του ισλαμικού έθνους και των ελεύθερων λαών του κόσμου, θα κάνουμε τους δράστες και τους διοικητές αυτού του μεγάλου εγκλήματος να το μετανιώσουν». Η ιρανική κυβέρνηση κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους και επτά ημέρες δημόσιας αργίας μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ.

