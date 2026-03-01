Η τελευταία κουβέντα που έκανε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ με τον Τζον Λένον λίγο πριν από το τέλος

Η σχέση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ με τον Τζον Λένον σημάδεψε τη μουσική ιστορία, αλλά και η ρήξη τους μετά τη διάλυση των Beatles άφησε μια σκιά που κράτησε χρόνια. Κι όμως, λίγο πριν από τη δολοφονία του Λένον το 1980, οι δυο τους είχαν ήδη καταφέρει να ρίξουν τους τόνους και να αποκαταστήσουν, έστω σε προσωπικό επίπεδο, την επαφή τους.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας