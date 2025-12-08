Τζον Λένον: 45 χρόνια από την δολοφονία του θρύλου των Beatles

Ο πρώην frontman των Beatles δέχτηκε πυρά έξω από το διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, στις 8 Δεκεμβρίου 1980

Τζον Λένον: 45 χρόνια από την δολοφονία του θρύλου των Beatles

Ο Τζον Λένον το 1968, στη Νέα Υόρκη / AP

Σαν σήμερα πριν από 45 χρόνια, δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον, από τον 25χρονο τότε Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, σοκάροντας όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο πρώην frontman των Beatles δέχτηκε πυρά έξω από το διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, στις 8 Δεκεμβρίου 1980. Ήταν μόλις 40 ετών.

Λίγο μετά τη δολοφονία του Λένον, ο δολοφόνος του, Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, ομολόγησε όσο ακόμη βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος, λέγοντας στον πανικόβλητο θυρωρό του κτηρίου «Μόλις πυροβόλησα τον Τζον Λένον». Αργότερα δήλωσε στην επιτροπή αποφυλάκισης ότι ήταν φαν των Beatles και «αναζητούσε τη φήμη».

Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν - Δολοφόνος Τζον Λένον

Ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, ο άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τζον Λένον έξω από το διαμέρισμά του στο Μανχάταν το 1980

New York State Department of Corrections/AP

«Ήξερα τι έκανα και ήξερα ότι ήταν κακό», είχε πει τον Σεπτέμβριο του 2022. «Ήξερα ότι ήταν λάθος, αλλά ήθελα τόσο πολύ τη φήμη που ήμουν διατεθειμένος να δώσω τα πάντα και να αφαιρέσω μια ανθρώπινη ζωή».

Ο Λένον άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Γιόκο Όνο, και δύο γιους, τον Τζούλιαν και τον Σον Λένον, οι οποίοι έχουν εργαστεί σκληρά για να διατηρήσουν ζωντανή την κληρονομιά του μουσικού.

«Τον θυμάμαι ως παιδί — χαζό, αστείο, σαρκαστικό, γοητευτικό», είχε πει ο Τζούλιαν στο περιοδικό People μετά την προβολή της σειράς ντοκιμαντέρ του 2021 «The Beatles: Get Back».

«Τον ερωτεύτηκα ξανά, γιατί αυτός ήταν ο τύπος που θυμάμαι πριν όλα πάνε στραβά».

