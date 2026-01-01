Δέσποινα Βανδή: Στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης ταξίδεψαν στην Θεσσαλονίκη. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει αρκετούς φίλους στην συμπρωτεύουσα και έτσι βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη για να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν βίντεο στο TikTok από την βραδινή έξοδο του ζευγαριού στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, μαζί με τον γνωστό τραγουδιστή και τους φίλους τους διασκέδασαν με τη ψυχή τους σε γνωστό μπαρ της πόλης, γιορτάζοντας έστω και αργά τα Χριστούγεννα, μιας και τις ημέρες των γιορτών έχουν εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.