Άγιος Φανούριος: Το «αθέατο» ξωκκλήσι της Κρήτης και η ιστορία των θαυμάτων του
Το κρυμμένο καταφύγιο των θαυμάτων στην Εθνική οδό Χανίων- Ρεθύμνου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Για τους πιστούς της ορθοδοξίας το όνομα του Άγιου Φανουρίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελπίδα και τα θαύματα και ένα μικρό εκκλησάκι στην Εθνική οδό Χανίων- Ρεθύμνου αποτελεί ένα μέρος όπου τα τάματα και οι φανουρόπιτες μαρτυρούν μια βαθιά βιωματική σχέση με το θείο.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:51 ∙ LIFESTYLE
Να μ’ αγαπάς: Η σειρά που βάζει φωτιά στο «X»
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
22:15 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ