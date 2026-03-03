Άγιος Φανούριος: Το «αθέατο» ξωκκλήσι της Κρήτης και η ιστορία των θαυμάτων του

Για τους πιστούς της ορθοδοξίας το όνομα του Άγιου Φανουρίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελπίδα και τα θαύματα και ένα μικρό εκκλησάκι στην Εθνική οδό Χανίων- Ρεθύμνου αποτελεί ένα μέρος όπου τα τάματα και οι φανουρόπιτες μαρτυρούν μια βαθιά βιωματική σχέση με το θείο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας