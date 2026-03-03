Ιράν: Έπληξε θέσεις πυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Δορυφορικές εικόνες

Το Ιράν έπληξε δύο εγκαταστάσεις πυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με δημοσιευμένες δορυφορικές εικόνες.

Στα Εμιράτα λειτουργούν δύο συστοιχίες πυραυλικής άμυναςTHAAD, δηλαδή συστήματος που έχει σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει και να καταστρέφει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Κάθε μία είναι εξοπλισμένη με ραντάρ AN/TPY-2, σχεδιασμένο για την ανίχνευση βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με την ανάλυση εικόνας, ο πρώτος στόχος είχε εγκατεστημένο ραντάρ κοντά στο υπόστεγο πριν από την επίθεση. Συντρίμμια παρατηρήθηκαν στο σημείο μετά την επίθεση. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει την πιθανή καταστροφή του σταθμού ραντάρ, αλλά δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας.

Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν τουλάχιστον δύο άμεσα χτυπήματα στη δεύτερη εγκατάσταση: ένα σε υπόστεγο που περιείχε εξοπλισμό και ένα σε κοντινό τεχνικό κτίριο. Ωστόσο, το ραντάρ βρισκόταν προηγουμένως σε κάποια απόσταση από τα κύρια κτίρια, επομένως δεν είναι σαφές εάν απενεργοποιήθηκε πλήρως.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, και οι δύο τοποθεσίες χτυπήθηκαν. Η δεύτερη θέση υπέστη σημαντικές ζημιές. Η πρώτη πιθανώς έχασε το ραντάρ της, αλλά δεν έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα προς το παρόν.

Εάν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις δυνατότητες πυραυλικής άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

