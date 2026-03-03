Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Καρπενησίου

Την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου.

Ο λόγος είναι η αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν από 11 έως και 22 Φεβρουαρίου 2026 στην ανωτέρω περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρείς (3) μήνες, ήτοι έως και 11 Μαΐου 2026.

