Δικαίωση για έγκυο που απολύθηκε επειδή εργαζόταν από το σπίτι - Κέρδισε αποζημίωση £73.500

Υπάλληλος στην Οξφόρδη κέρδισε αποζημίωση 73.500 λιρών, αφού απολύθηκε επειδή προσπάθησε να εργαστεί από το σπίτι, λόγω εγκυμοσύνης.

Η Kaila Farmer προκάλεσε την ενόχληση του εργοδότη της σε εταιρεία παραγωγής βίντεο όταν ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος και προσκόμισε ιατρικό σημείωμα που ανέφερε ότι η ναυτία και οι εμετοί δεν της επέτρεπαν να εργάζεται από το γραφείο, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Ο διευθυντής της εταιρείας, Harry Pill, φέρεται να είχε προηγουμένως σχολιάσει προς το προσωπικό ότι η άδεια μητρότητας ήταν «άδικη». Παρότι αρχικά τη συνεχάρη για την εγκυμοσύνη της, στη συνέχεια επινόησε, σύμφωνα με την απόφαση, αβάσιμους ισχυρισμούς περί ανεπαρκούς απόδοσης.

Η Farmer μήνυσε την εταιρεία «Fresh Cut Video» και της επιδικάστηκε ποσό 73.500 λιρών για άδικη απόλυση και διάκριση λόγω εγκυμοσύνης. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Pill ήταν «ξεκάθαρα δυσαρεστημένος» που εκείνη δεν μπορούσε να εργάζεται από τα γραφεία της εταιρείας στην Οξφόρδη και έπρεπε να δουλεύει από το σπίτι.

H Kaila Farmer / Daily Mail

Μιλώντας στη Daily Mail, η Farmer ανέφερε ότι δέχθηκε αξιολόγηση απόδοσης μόλις επτά εργάσιμες ημέρες μετά την ενημέρωση του εργοδότη της για την εγκυμοσύνη της, παρότι προηγουμένως δεν υπήρχαν ενδείξεις προβλημάτων στην εργασία της.

«Ήταν ένα τρενάκι του λούνα παρκ», είπε. «Τώρα είμαι έτοιμη να το αφήσω πίσω μου».

Η Farmer εντάχθηκε στη Fresh Cut Video τον Ιανουάριο του 2023 ως video editor και operations manager. Αρχικά εργαζόταν εξ αποστάσεως, καθώς ζούσε στη Νότια Αφρική, αλλά τον Οκτώβριο του 2023 μετακόμισε στο Reading, στο Berkshire, για να ζήσει με τον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2020.

Το χρονικό της υπόθεσης

Μετά τη μετακόμισή της, αναμενόταν να εργάζεται από τα γραφεία της εταιρείας στην Οξφόρδη. Στην αρχή όλα κυλούσαν ομαλά: έλαβε μπόνους και σε συνάντηση δοκιμαστικής περιόδου ο εργοδότης της είπε ότι η απόδοσή της είναι εξαιρετική.

Ωστόσο, μεταξύ 8 και 16 Ιανουαρίου 2024 χρειάστηκε να εργαστεί από το σπίτι επειδή ήταν άρρωστη. Το δικαστήριο άκουσε ότι στις 16 Ιανουαρίου επρόκειτο να παρευρεθεί στο γραφείο για μια σημαντική κλήση, αλλά το πρωί ενημέρωσε το αφεντικό της ότι δεν μπορούσε να παραστεί.

Την ίδια ημέρα, ο Harry Pill έστειλε μήνυμα στη μητέρα του — η οποία διαχειριζόταν το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας — γράφοντας: «Ώρα να ελέγξουμε εκείνη τη δοκιμαστική περίοδο... Το ότι δεν πρόσεξε/δεν νοιάστηκε για μια τόσο σημαντική κλήση και μου το είπε σήμερα στις 7:20 π.μ. αντί από χθες το βράδυ – δεν νοιάζεται καθόλου για μένα».

Την επόμενη ημέρα, η Kaila Farmer του ανακοίνωσε ενθουσιασμένη την εγκυμοσύνη της και τον ενημέρωσε ότι ο γιατρός της τη συμβούλεψε να εργάζεται από το σπίτι. Ο Pill φάνηκε να δέχεται θετικά τα νέα και είπε πως ήταν «εντάξει» να δουλεύει εξ αποστάσεως.

Ωστόσο, το ίδιο βράδυ, η μητέρα του έστειλε email στην εταιρεία HR και νομικών συμβούλων Peninsula, αναφέροντας ότι η θέση ήταν ξεκάθαρα γραφείου και ότι η μετακίνηση αποτελούσε «συνεχή πρόκληση» για την Farmer. Στο μήνυμα γινόταν ρητή αναφορά στην εγκυμοσύνη και στις «επιπλέον προκλήσεις υγείας» που θα απαιτούσαν να εργάζεται από το σπίτι.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 23 Ιανουαρίου, η Fresh Cut Video ζήτησε επισήμως από την Peninsula συμβουλές για επικείμενη αξιολόγηση απόδοσης της Farmer. Την ίδια ημέρα, η Farmer κατέβασε αρχεία εργασίας στον προσωπικό της υπολογιστή — κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, ήταν συνηθισμένο και γνωστό στον Pill — όμως εκείνος αυτή τη φορά το χαρακτήρισε «παραβίαση και κλοπή δεδομένων».

Στις 19 Φεβρουαρίου, η έγκυος Farmer απολύθηκε με επιστολή καταγγελίας σύμβασης, με αιτιολογία χαμηλή απόδοση και φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η 36χρονη προσέφυγε στο Εργατικό Δικαστήριο του Reading, όπου η δικαστής Christabel McCooey έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της για άδικη απόλυση και διάκριση λόγω εγκυμοσύνης ευσταθούν.

Η δικαστής ανέφερε ότι η εγκυμοσύνη «αναφέρεται ρητά» στα μηνύματα προς τη νομική εταιρεία και συμπέρανε ότι οι ανησυχίες του εργοδότη για τη θέση επηρεάστηκαν σημαντικά από την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης και της σχετικής άδειας ασθενείας, η οποία αναμενόταν να διαρκέσει τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Η δικαστής πρόσθεσε ότι τα mails του υποδήλωναν πώς η απόφαση απόλυσης είχε ληφθεί προκαταβολικά, πριν ακόμη ληφθεί η γνωμοδότηση της Peninsula, γεγονός που δείχνει την αναξιοπιστία του ως εργοδότη.

Κατέληξε ότι τα ζητήματα απόδοσης χρησιμοποιήθηκαν ως δικαιολογία, ενώ στην πραγματικότητα η εγκυμοσύνη και η σχετική άδεια ασθενείας αποτέλεσαν τον κύριο λόγο απόλυσης.

«Ήταν δύο μακρά και δύσκολα χρόνια. Αλλά ήξερα ότι έπρεπε να παλέψω για δικαιοσύνη, όχι μόνο για μένα, αλλά για την κόρη μου και για όλες τις γυναίκες που βρέθηκαν ή θα βρεθούν σε αυτή τη θέση», ανέφερε η 36χρονη στην Daily Mail.

Η ίδια απέτισε φόρο τιμής στη φιλανθρωπική οργάνωση Pregnant Then Screwed, η οποία τη στήριξε σε εκείνη τη «σκοτεινή περίοδο», και δήλωσε ότι σκοπεύει να βοηθήσει γυναίκες που περνούν τη διαδικασία δικαστικής προσφυγής, λόγω εγκυμοσύνης.