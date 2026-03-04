Οι δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ περιόρισαν τις απώλειες στη Wall Street

Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη (3/3) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις του.

Αν και η συνεδρίαση ξεκίνησε μεγάλη πτώση, οι επενδυτές αναθάρρησαν από τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα βοηθήσει τα δεξαμενόπλοια που θα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 403,51 μονάδων (–0,83%), στις 48.501,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 232,16 μονάδων (–1,02%), στις 22.516,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 64,99 μονάδων (–0,94%), στις 6.816,63 μονάδες.