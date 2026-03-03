Δένδιας: Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι η Κύπρος κείται πλησίον - Ο Κίμων επιστρέφει 2.476 χρόνια μετά

Ισχυρό μήνυμα έμπρακτης και ουσιαστικής στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, εν μέσω κλιμάκωσης της εμπόλεμης κατάστασης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, στέλνει η Ελλάδα με την αποστολή τεσσάρων μαχητικών F-16 και δύο ελληνικών φρεγατών που βρίσκονται εν πλω για τη Μεγαλόνησο, της υπερσύγχρονης Belharra ΚΙΜΩΝ και της φρεγάτας ΨΑΡΑ η οποία φέρει μαζί της το αντι-drone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ. Οι δύο φρεγάτες αναμένεται να φτάσουν στη Κύπρο το πρωί της Τετάρτης.

Για την Ελλάδα, η Κύπρος «δεν κείται μακράν» και σήμερα αποδεικνύει ότι η Κύπρος «κείται πλησίον», διαμήνυσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψή του στη Μεγαλόνησο και στις επαφές που είχε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ομόλογό του Βασίλη Πάλμα.

Θέλησε να καταστήσει, μάλιστα, ακόμα περισσότερο σαφές πως η χώρα μας, καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να προστατευτεί το σύνολο των νομίμων κατοίκων του νησιού και να αποτραπούν όλες οι απειλές και οι τυχόν παράνομες ενέργειες.

Καλωσορίζοντας τον κ. Δένδια στο προεδρικό μέγαρο στη Λευκωσία, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε την Ελλάδα για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά της, σε μια δύσκολη στιγμή. «Η Ελλάδα δηλώνει για ακόμη μια φορά παρούσα. Μια κίνηση ιδιαίτερα ουσιαστικής, αλλά και συμβολικής σημασίας. Μια κίνηση, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Γιατί τη δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη», όπως υπογράμμισε.

Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Δένδιας επισκέφτηκε το υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του Βασίλη Πάλμα. Σε κοινές δηλώσεις, ο κ. Δένδιας ανέδειξε τις επιχειρησιακές δυνατότητες τόσο των μαχητικών αεροπλάνων όσο και των φρεγατών. Ιδίως στάθηκε στη Φρεγάτα ΚΙΜΩΝ, τονίζοντας ότι είναι η πιο σύγχρονη στον πλανήτη. Μάλιστα, παρατήρησε τη συμβολική διάσταση και την ιστορική αναλογία, λέγοντας χαρακτηριστικά:

Ο "Κίμων" επιστρέφει στην Κύπρο. Το 450 π.Χ. η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε τον στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα, τον γιο του Μιλτιάδη, στην Κύπρο για να πραγματοποιήσει εκστρατεία κατά των Περσών, μία απο τις τελευταίες μεγάλες επιχειρήσεις των αρχαίων Ελλήνων κατά της περσικής αυτοκρατορίας. Σήμερα η φρεγάτα Belharra Κίμων, πλέει στην Κύπρο για να να το προστατεύσει από τους περσικούς πυραύλους.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας εξήρε το σύστημα Κένταυρος κατά UAV, ένα σύστημα που έχει παραχθεί από το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αναδεικνύοντας τη σημασία της παρουσίας των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», ο Κύπριος υπουργός Άμυνας είπε πως αποτελεί έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί επισκέφτηκαν την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, όπου από τη Δευτέρα βρίσκονται τα μαχητικά F-16 που απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία η Ελλάδα. Η Κύπρος έχει αποδείξει ότι πρωτίστως και πάνω απ΄ όλα η σχέση με την Ελλάδα διαφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού και αυτό αποδεικνύεται βεβαίως και στην πράξη σήμερα, τόνισε ο κ. Πάλμας.

Η Ελλάδα έκανε την αρχή

Φαίνεται πως η άμεση κινητοποίηση της Αθήνας, η οποία έδειξε γρήγορα ανακλαστικά και πρωτοφανή σε ταχύτητα σε ό,τι αφορά την υλοποίησή της, ξεκλείδωσε σήμερα και την αποστολή βοήθειας κι από άλλες χώρες. Η Γαλλία πρόκειται να αποστείλει φρεγάτα του στόλου της στην Κύπρο, αλλά και αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα, ενώ θετική ανταπόκριση υπήρξε και από γερμανικής πλευράς ως προς την αποστολή πολεμικού πλοίου. Το απόγευμα της Τρίτης η Βρετανία έκανε γνωστό ότι στέλνει στην Κύπρο ελικόπτερα με αντιdrone δυνατότητες, όπως και αντιτορπιλικό.

Επίσης, η κίνηση της Αθήνας να αποστέλλει ορισμένα από τα πιο σύγχρονα όπλα που διαθέτει έφερε την ηρεμία στο νησί και συνέβαλε καθοριστικά στην αποκατάσταση κλίματος ασφάλειας στο νησί.

Για πρώτη φορά μετά την αποστολή της ελληνικής μεραρχίας στην Κύπρο το 1964

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι για πρώτη φορά μετά την αποστολή της ελληνικής μεραρχίας στην Κύπρο το 1964, η Αθήνα προχωρά εκ νέου στην ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Μεγαλόνησο με αποστολή την παροχή αεράμυνας περιοχής. Η κίνηση αυτή δεν έχει μόνο επιχειρησιακή σημασία, αλλά και έντονο συμβολικό και στρατηγικό φορτίο, καθώς στην ουσία επαναφέρει στο προσκήνιο τη λογική του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας–Κύπρου, όπως αυτό διατυπώθηκε και εφαρμόστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Το δόγμα αυτό στηριζόταν στην αντίληψη ότι η ασφάλεια της Ελλάδας και της Κύπρου είναι αδιαίρετη και ότι ο γεωστρατηγικός τους χώρος συγκροτεί ένα ενιαίο αμυντικό σύστημα. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρουσία ελληνικών στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο λειτουργεί ταυτόχρονα αποτρεπτικά, πολιτικά και στρατηγικά: ενισχύει την άμυνα του νησιού, στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας προς κάθε δυνητικό αντίπαλο και επαναβεβαιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως εγγυητή σταθερότητας στην περιοχή.

Σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον αυξανόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, η επαναφορά αυτής της λογικής μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια αναβάθμισης της στρατηγικής σύζευξης Αθήνας και Λευκωσίας, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακής συνεργασίας όσο και σε επίπεδο πολιτικού μηνύματος.

