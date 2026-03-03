Κρήτη: Ο μικρός Κωνσταντής πήρε το μικρόφωνο από τον μπαμπά του και «έκλεψε» την παράσταση
Η στιγμή που έπιασε το μικρόφωνο και τρέλανε τους πάντες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συγκίνηση προκάλεσε στο διαδίκτυο το βίντεο με πιτσιρικά στην Κρήτη που «πήρε» το μικρόφωνο από τον πατέρα του και άρχισε να τραγουδά, κλέβοντας την «παράσταση».
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:51 ∙ LIFESTYLE
Να μ’ αγαπάς: Η σειρά που βάζει φωτιά στο «X»
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
22:15 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ