Τραμπ: Δωρεάν πτήσεις επαναπατρισμού για Αμερικανούς από τη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα προσφέρονται δωρεάν ναυλωμένες πτήσεις για Αμερικανούς πολίτες που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι από την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» περισσότεροι από 9.000 Αμερικανοί έχουν ήδη επιστρέψει με ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ κάλεσε τους πολίτες να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ή να επικοινωνήσουν με την ειδική ομάδα του υπουργείου για βοήθεια, σημειώνοντας ότι το αμερικανικό ΥΠΕΞ θα εντοπίζει την τοποθεσία τους και θα τους παρέχει επιλογές μετακίνησης.

Όπως πρόσθεσε, οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη ναυλώσει πτήσεις χωρίς κόστος για τους επιβάτες, ενώ παράλληλα προχωρούν και σε κρατήσεις σε εμπορικές πτήσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξάνονται όσο περνά ο χρόνος.