Αιχμές από Μερτς: Οι ΗΠΑ δεν έχουν σαφή στρατηγική για την «επόμενη μέρα» στο Ιράν

Την ανησυχία του για την επόμενη φάση της κρίσης στο Ιράν εξέφρασε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, εκτιμώντας ότι η Ουάσιγκτον δεν διαθέτει ακόμη σαφώς διατυπωμένη στρατηγική για το ποια θα είναι η πολιτική ηγεσία της χώρας σε περίπτωση αλλαγής καθεστώτος.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, ο Μερτς σημείωσε ότι ενδεχόμενη πτώση του ιρανικού καθεστώτος «θα ήταν καλή είδηση για τον ιρανικό λαό αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το Ιράν θα πρέπει να αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και να τερματίσει τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα.

Η ανάγκη σχεδίου για τη «μετάβαση»

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι είναι κρίσιμο να υπάρξει σχέδιο για την «επόμενη μέρα» στη χώρα, εφόσον υπάρξει αλλαγή εξουσίας.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη και η Γερμανία θα ήταν έτοιμες να συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη του Ιράν σε μια τέτοια περίπτωση.

«Είναι απαραίτητο να σκεφτούμε πέρα από το άμεσο μέλλον και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε από τώρα για μια ατζέντα για ένα μετασχηματισμένο Ιράν», σημείωσε.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι από τις συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ σχημάτισε την εντύπωση πως «οι ΗΠΑ δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» της χώρας.

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι με την επιστροφή του στη Γερμανία θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου για το θέμα.

Υπεράσπιση Ισπανίας και Βρετανίας

Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις του στα δημόσια δίκτυα ARD και ZDF, ο Γερμανός καγκελάριος υπερασπίστηκε τόσο την Ισπανία όσο και τη Βρετανία απέναντι στην κριτική που τους άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφερόμενος στην Ισπανία, υπογράμμισε ότι αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οποιαδήποτε τελωνειακή συμφωνία με τις ΗΠΑ θα πρέπει να διαπραγματευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η Ισπανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαπραγματευτούμε μια τελωνειακή συμφωνία με τις ΗΠΑ μόνο από κοινού ή καθόλου», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η ΕΕ θα απαντήσει ενιαία σε τυχόν τιμωρητικά μέτρα.

Παράλληλα χαρακτήρισε άδικη την κριτική του Αμερικανού προέδρου προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, σημειώνοντας ότι η συμβολή της Βρετανίας στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πραγματικά μεγάλη και πολύτιμη».

«Καμία στρατιωτική εμπλοκή της Γερμανίας»

Ο Μερτς απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας στις αμερικανοϊσραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Όπως διευκρίνισε, δεν έχει διατυπωθεί καν σχετικό αίτημα από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Εξήγησε ακόμη ότι, βάσει του γερμανικού Συντάγματος, η ανάπτυξη της Bundeswehr επιτρέπεται μόνο για εθνική ή συμμαχική άμυνα και στο πλαίσιο συλλογικών μηχανισμών ασφάλειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Bundestag.

«Κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ούτε καν υπό συζήτηση», τόνισε.

Έκκληση για εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε τέλος και στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι η παρατεταμένη διαμάχη για τους δασμούς δημιουργεί αβεβαιότητα για τη βιομηχανία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Μια σταθερή και πειστική εμπορική συμφωνία, σημείωσε, θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στις διατλαντικές σχέσεις.