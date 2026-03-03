Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία
EUROKINISSI
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/3) η κλήρωση 3035 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 3, 4, 27, 31 και Τζόκερ το 11.

Η σημερινή κλήρωση ανέδειξε ένα υπερτυχερό που κερδίζει το ποσό των 3.218.900,78 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εξίσου τυχερή ήταν και η δεύτερη κατηγορία καθώς εντοπίστηκαν 20 δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ το κάθε ένα!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ευχαριστώ» Χριστοδουλίδη σε Μακρόν: Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με μια ισχυρή στρατηγική συνεργασία

22:51LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς: Η σειρά που βάζει φωτιά στο «X»

22:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία με 6 μποφόρ στο Αιγαίο

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική διάσωση δύο ατόμων από αερόστατο που μπλέχτηκε σε πύργο επικοινωνιών 275μ. πάνω από το έδαφος

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

22:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει τα δεξαμενόπλοια στα στενά του Ορμούζ «εάν χρειαστεί»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.200.000 ευρώ

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Δικαίωση για έγκυο που απολύθηκε επειδή εργαζόταν από το σπίτι - Κέρδισε αποζημίωση £73.500

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνίδα στο Άμπου Ντάμπι: «Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς» - Τα ΗΑΕ αναχαίτισαν 186 πυραύλους

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Καρπενησίου

21:40ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΣ: Παντελώς αβάσιμα τα «ψευδή» (fake) μηνύματα SMS περί δήθεν «χορήγησης φύλλων πορείας»

21:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έπληξε βάση στο Ιράν που σχετίζεται με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό σε λεωφορείο: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο 38χρονου

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα που θα φτάσει απόψε

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Κομ: Δεν ήταν στο κτίριο που χτυπήθηκε το Σώμα που θα διορίσει τον επόμενο ηγέτη του Ιράν

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας στο Reuters: Τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με τις εμπορικές συμφωνίες

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι Κούρδοι το μυστικό «όπλο» Τραμπ στο Ιράν; Το δημοσίευμα της Wall Street Journal και οι φόβοι Ερντογάν

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό σε λεωφορείο: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο 38χρονου

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα που θα φτάσει απόψε

19:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Επιχείρηση «Επική Οργή» με στόχο την καρδιά του καθεστώτος - Το χτύπημα στην «Ιερή πόλη» των Σιϊτών Κομ

22:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έπληξε βάση στο Ιράν που σχετίζεται με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Στην «πρώτη γραμμή» του κινδύνου οι Έλληνες ναυτικοί - Καταγράφουν σε βίντεο τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Γενικευμένη σύρραξη: Δημοσίευμα ότι το Κατάρ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν, θα ακολουθήσει και η Σαουδική Αραβία - Τι απαντάει η Ντόχα

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το Ιράν χτυπάει τους πλούσιους Άραβες γείτονές του - «Ξύπνησαν θυμωμένοι με τις ΗΠΑ και κοιμήθηκαν εξοργισμένοι με το Ιράν»

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εγώ ανάγκασα το Ισραήλ να επιτεθούμε στο Ιράν - Επίθεση σε Ισπανία και Στάρμερ

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι ξανάνοιξε, 3 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν: Χαρά και ανακούφιση από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις οικογένειές τους - Φωτογραφίες

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με τις εμπορικές συμφωνίες

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική διάσωση δύο ατόμων από αερόστατο που μπλέχτηκε σε πύργο επικοινωνιών 275μ. πάνω από το έδαφος

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.200.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ