Στην «πρώτη γραμμή» του κινδύνου οι Έλληνες ναυτικοί - Καταγράφουν σε βίντεο τις επιθέσεις στα ΗΑΕ

Οι εικόνες πραγματικά κόβουν την ανάσα

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.

Στο βίντεο Έλληνες ναυτικοί πάνω σε τάνκερ καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης στο λιμάνι από ιρανικούς πυραύλους, καθώς σκίζουν τον ουρανό και να χτυπούν τον στόχο τους.

Πρόκειται για την επίθεση που έγινε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο πολυσύχναστο λιμάνι του κόλπου, όπου παραμένουν σταθμευμένα πολλά πλοία.

Και οι εικόνες πραγματικά κόβουν την ανάσα. Οι Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο εξελίξεων που δεν επέλεξαν, παραμένοντας όμως στο καθήκον τους χιλιάδες μίλια μακριά από τις οικογένειές τους.

Υπενθυμίζεται ότι εκπρόσωπος του ιρανικού καθεστώτος νωρίτερα σήμερα απείλησε με πλήγματα όλες τις οικονομικές δομές στις περιοχές του κόλπου στο πλαίσιο της διεύρυνσης του πολέμου.

Από πλευράς τους πάντως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φαίνεται να είναι έτοιμα να αναλάβουν στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, προκειμένου να σταματήσουν τις επιθέσεις με πυραύλους και drones του Ιράν κατά της χώρας

«Αν και δεν έχει εμπλακεί με κανέναν τρόπο στον πόλεμο, έχει δεχτεί 800 επιθέσεις», ανέφερε πηγή ισραηλινού μέσου με γνώση των συζητήσεων για τη λήψη αποφάσεων στα ΗΑΕ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

«Η θέση των ΗΑΕ είναι ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που δεν θα επανεξέταζε την πολιτική της υπό τέτοιες συνθήκες», πρόσθεσε η πηγή.

