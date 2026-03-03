Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με τις εμπορικές συμφωνίες

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, με φόντο τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, με την ισπανική κυβέρνηση να απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ.

Η δήλωση αυτή από πλευράς Μαδρίτης ήρθε λίγο μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπόριο με την Ισπανία, έπειτα την άρνηση της χώρας της Ιβηρικής να επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τις βάσεις της για αποστολές που συνδέονται με επιθέσεις στο Ιράν.

Στην τελευταία της δήλωση, η ισπανική κυβέρνηση, ανέφερε επιπλέον ότι η Ισπανία διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να περιορίσει τον πιθανό αντίκτυπο ενός εμπορικού εμπάργκο από τις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης