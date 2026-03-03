Παπασταύρου για ενεργειακή κρίση: «Υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού»

Επάρκεια πετρελαίου στα διυλιστήρια της χώρας - Τι ειπώθηκε στην έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Ενέργειας εν μέσω συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Παπασταύρου για ενεργειακή κρίση: «Υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα ελληνικά διυλιστήρια διαθέτουν περισσότερα αποθέματα πετρελαίου από το υποχρεωτικό όριο των 90 ημερών.
  • Το 86% του φυσικού αερίου της Ελλάδας προέρχεται από τις ΗΠΑ, μειώνοντας την εξάρτηση από τις χώρες του Κόλπου.
  • Η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης επικεντρώνεται σε ένα διαφοροποιημένο μείγμα ενέργειας για ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας.
  • Η ενεργειακή ασφάλεια θεωρείται εθνική ασφάλεια και υπάρχει συνεχής επικοινωνία με ευρωπαϊκούς φορείς και εταιρείες ενέργειας.
  • Η σύσκεψη στο υπουργείο Ενέργειας επιβεβαίωσε την επάρκεια εφοδιασμού παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.
Snapshot powered by AI

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο υπουργείο Ενέργειας, εν μέσω της παγκόσμιας ανησυχίας που έχει προκληθεί για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αέριου, την ώρα που οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να μαίνονται και το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ.

Στη σύσκεψη που πραγματοποίησαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος με εκπροσώπους εποπτευόμενων φορέων και εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο ΥΠΕΝ, συζητήθηκαν τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας μας, με τα αποτελέσματα της συζήτησης να είναι καθησυχαστικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βάσει νόμου τα διυλιστήρια υποχρεούνται να έχουν αποθέματα 90 ημερών, με τα ελληνικά να έχουν παραπάνω, ενώ ένα διυλιστήριο δεν προμηθεύεται καν πετρέλαιο από τις Χώρες του Κόλπου.

Επιπλέον, το 86% του φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι υγροποιημένο LNG και προέρχεται από τις ΗΠΑ, ενώ αποδίδουν και άλλες μορφές ενέργειας, όπως τα υδροηλεκτρικά και θα αποδώσουν και άλλες, όπως τα φωτοβολταϊκά, τώρα που ο καιρός αρχίζει και βελτιώνεται.

«Η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια»

«Συγκαλέσαμε σήμερα σύσκεψη με τον υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, με τις εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, μετά το πέρας της σύσκεψης.

Όπως τόνισε, «στόχος μας, η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο περιορισμός των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας πως «επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική».

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε πως «το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα», υπογραμμίζοντας ότι «η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια», για να καταλήξει: «Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έπληξε βάση στο Ιράν που σχετίζεται με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό σε λεωφορείο: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο 38χρονου

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα που θα φτάσει απόψε

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Κομ: Δεν ήταν στο κτίριο που χτυπήθηκε το Σώμα που θα διορίσει τον επόμενο ηγέτη του Ιράν

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας στο Reuters: Τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με τις εμπορικές συμφωνίες

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 42 του χρόνια ο πρώην οδηγός της NASCAR, Chase Pistone

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για ενεργειακή κρίση: «Υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Στην «πρώτη γραμμή» του κινδύνου οι Έλληνες ναυτικοί - Καταγράφουν σε βίντεο τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από ζωοκλοπή στη Θεσσαλονίκη: «Δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε» λέει ο κτηνοτρόφος

20:18LIFESTYLE

«Άλμα κορυφής» για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η στιγμή που αεροπλάνο απογειώνεται, την ώρα που το Ισραήλ επιτίθεται στη Βηρυτό

20:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοβουλία Φάμελλου-Χαρίτση για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών - Κοινή επιστολή σε Μητσοτάκη και Τασούλα

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Politico: Έκτακτη οδηγία σε αμερικανικές εταιρίες για κατασκευή όπλων

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν για εξελίξεις σε Μ. Ανατολή και Κύπρο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη δύο θυμάτων των Τεμπών

20:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Stages of Resistance: Τρεις διεθνείς παραγωγές στην Αθήνα

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εγώ ανάγκασα το Ισραήλ να επιτεθούμε στο Ιράν - Επίθεση σε Ισπανία και Στάρμερ

19:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Επιχείρηση «Επική Οργή» με στόχο την καρδιά του καθεστώτος - Το χτύπημα στην «Ιερή πόλη» των Σιϊτών Κομ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Στην «πρώτη γραμμή» του κινδύνου οι Έλληνες ναυτικοί - Καταγράφουν σε βίντεο τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα που θα φτάσει απόψε

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι Κούρδοι το μυστικό «όπλο» Τραμπ στο Ιράν; Το δημοσίευμα της Wall Street Journal και οι φόβοι Ερντογάν

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

19:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Επιχείρηση «Επική Οργή» με στόχο την καρδιά του καθεστώτος - Το χτύπημα στην «Ιερή πόλη» των Σιϊτών Κομ

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Γενικευμένη σύρραξη: Δημοσίευμα ότι το Κατάρ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν, θα ακολουθήσει και η Σαουδική Αραβία - Τι απαντάει η Ντόχα

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι ξανάνοιξε, 3 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν: Χαρά και ανακούφιση από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις οικογένειές τους - Φωτογραφίες

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εγώ ανάγκασα το Ισραήλ να επιτεθούμε στο Ιράν - Επίθεση σε Ισπανία και Στάρμερ

18:41LIFESTYLE

Klavdia: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, μετά την ανάρτηση με το μονόπετρο

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 61χρονου Φώτη σε τροχαίο – «Κουράστηκα....», έγραφε στην τελευταία του ανάρτηση πριν το μοιραίο

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ΗΠΑ-Ισραήλ δεν βομβάρδισαν νύχτα για να δολοφονήσουν τον Χαμενεΐ

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Politico: Έκτακτη οδηγία σε αμερικανικές εταιρίες για κατασκευή όπλων

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό σε λεωφορείο: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο 38χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ