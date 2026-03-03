Παπασταύρου για ενεργειακή κρίση: «Υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού»

Snapshot Τα ελληνικά διυλιστήρια διαθέτουν περισσότερα αποθέματα πετρελαίου από το υποχρεωτικό όριο των 90 ημερών.

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο υπουργείο Ενέργειας, εν μέσω της παγκόσμιας ανησυχίας που έχει προκληθεί για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αέριου, την ώρα που οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να μαίνονται και το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ.

Στη σύσκεψη που πραγματοποίησαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος με εκπροσώπους εποπτευόμενων φορέων και εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο ΥΠΕΝ, συζητήθηκαν τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας μας, με τα αποτελέσματα της συζήτησης να είναι καθησυχαστικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βάσει νόμου τα διυλιστήρια υποχρεούνται να έχουν αποθέματα 90 ημερών, με τα ελληνικά να έχουν παραπάνω, ενώ ένα διυλιστήριο δεν προμηθεύεται καν πετρέλαιο από τις Χώρες του Κόλπου.

Επιπλέον, το 86% του φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι υγροποιημένο LNG και προέρχεται από τις ΗΠΑ, ενώ αποδίδουν και άλλες μορφές ενέργειας, όπως τα υδροηλεκτρικά και θα αποδώσουν και άλλες, όπως τα φωτοβολταϊκά, τώρα που ο καιρός αρχίζει και βελτιώνεται.

«Η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια»

«Συγκαλέσαμε σήμερα σύσκεψη με τον υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, με τις εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, μετά το πέρας της σύσκεψης.

Όπως τόνισε, «στόχος μας, η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο περιορισμός των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας πως «επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική».

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε πως «το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα», υπογραμμίζοντας ότι «η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια», για να καταλήξει: «Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας».

