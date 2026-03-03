Τραμπ στο Politico: Έκτακτη οδηγία σε αμερικανικές εταιρίες για κατασκευή όπλων

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι αμερικανικές αμυντικές εταιρείες «έχουν λάβει επείγουσες εντολές» για την κατασκευή όπλων - Το Ιράν «ξεμένει από εκτοξευτές»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τραμπ στο Politico: Έκτακτη οδηγία σε αμερικανικές εταιρίες για κατασκευή όπλων
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι αμερικανικές αμυντικές εταιρείες έχουν λάβει επείγουσες εντολές για την ταχεία κατασκευή όπλων.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν εξαντλεί τους εκτοξευτές πυραύλων του λόγω αποδεκατισμού των δυνάμεών του.
  • Οι ΗΠΑ διαθέτουν απεριόριστα πυρομαχικά μεσαίας και ανώτερης μεσαίας κλίμακας και συνεχίζουν να τα αποθηκεύουν και να τα παράγουν.
  • Ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε συνεργασία με μια ενδεχόμενη νέα ιρανική κυβέρνηση που θα προκύψει.
  • Η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης υποβαθμίζεται σταθερά, παρά τη συνέχιση των επιθετικών ενεργειών της.
Snapshot powered by AI

Στο Politico παραχώρησε συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, κατά την οποία δήλωσε ότι το Ιράν ξεμένει από κρίσιμους οπλισμούς και ότι θα ήταν ανοιχτός σε συνεργασία με ορισμένα εναπομείναντα μέλη του κυβερνώντος καθεστώτος της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μια σύντομη συζήτηση -μόλις τεσσάρων λεπτών- με το Politico, στη διάρκεια της οποίας υποστήριξε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης υποβαθμίζεται σταθερά, παρόλο που οι ιρανικές δυνάμεις αναμένεται να «συνεχίσουν να εκτοξεύουν πυραύλους για λίγο».

«Ξεμένουν και εξαντλούνται οι περιοχές για να τους εκτοξεύσουν, επειδή αποδεκατίζονται», είπε ο Τραμπ. «Ξεμένουν από εκτοξευτές».

Η υπόδειξη του προέδρου ότι η ικανότητα του Ιράν να αντιδράσει σύντομα θα υποχωρήσει έρχεται καθώς το χρονοδιάγραμμα των εχθροπραξιών, το απόθεμα των ΗΠΑ, ο απώτερος στόχος του πολέμου και το σχέδιο για το ποιος θα ηγηθεί του Ιράν παραμένουν υπό συζήτηση.

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είπε: «Έχουμε απεριόριστα πυρομαχικά μεσαίας και ανώτερης μεσαίας κλίμακας. Τα αποθηκεύουμε και τα κατασκευάζουμε».

«Οι αμυντικές εταιρείες βρίσκονται σε γοργούς ρυθμούς για να κατασκευάσουν τα διάφορα πράγματα που χρειαζόμαστε», πρόσθεσε. «Έχουν λάβει έκτακτες εντολές. Το κάνουμε γρήγορα. Αλλά έχουμε απεριόριστα, όσο ηλίθιος κι αν ήταν ο [πρώην πρόεδρος Τζο] Μπάιντεν, δεν τα χρησιμοποίησε».

Ο Τραμπ δήλωσε, επίσης, ότι θα ήταν ανοιχτός στο να συνεργαστεί με μια αναδιαμορφωμένη ιρανική κυβέρνηση εάν προκύψει από τη σύγκρουση.

Ερωτηθείς αν είναι πολύ αργά για να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιον σε μια νέα κυβέρνηση, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, όχι πολύ αργά. 49 [ανώτεροι Ιρανοί ηγέτες] σκοτώθηκαν, μην ξεχνάτε, οπότε αυτό πάει πολύ βαθιά, σωστά; Νέοι αναδύονται. Πολλοί άνθρωποι θέλουν τη δουλειά. Μερικοί από αυτούς θα ήταν πολύ καλοί».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έπληξε βάση στο Ιράν που σχετίζεται με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό σε λεωφορείο: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο 38χρονου

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα που θα φτάσει απόψε

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Κομ: Δεν ήταν στο κτίριο που χτυπήθηκε το Σώμα που θα διορίσει τον επόμενο ηγέτη του Ιράν

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας στο Reuters: Τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με τις εμπορικές συμφωνίες

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 42 του χρόνια ο πρώην οδηγός της NASCAR, Chase Pistone

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για ενεργειακή κρίση: «Υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Στην «πρώτη γραμμή» του κινδύνου οι Έλληνες ναυτικοί - Καταγράφουν σε βίντεο τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από ζωοκλοπή στη Θεσσαλονίκη: «Δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε» λέει ο κτηνοτρόφος

20:18LIFESTYLE

«Άλμα κορυφής» για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η στιγμή που αεροπλάνο απογειώνεται, την ώρα που το Ισραήλ επιτίθεται στη Βηρυτό

20:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοβουλία Φάμελλου-Χαρίτση για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών - Κοινή επιστολή σε Μητσοτάκη και Τασούλα

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Politico: Έκτακτη οδηγία σε αμερικανικές εταιρίες για κατασκευή όπλων

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν για εξελίξεις σε Μ. Ανατολή και Κύπρο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη δύο θυμάτων των Τεμπών

20:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Stages of Resistance: Τρεις διεθνείς παραγωγές στην Αθήνα

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εγώ ανάγκασα το Ισραήλ να επιτεθούμε στο Ιράν - Επίθεση σε Ισπανία και Στάρμερ

19:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Επιχείρηση «Επική Οργή» με στόχο την καρδιά του καθεστώτος - Το χτύπημα στην «Ιερή πόλη» των Σιϊτών Κομ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Στην «πρώτη γραμμή» του κινδύνου οι Έλληνες ναυτικοί - Καταγράφουν σε βίντεο τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα που θα φτάσει απόψε

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι Κούρδοι το μυστικό «όπλο» Τραμπ στο Ιράν; Το δημοσίευμα της Wall Street Journal και οι φόβοι Ερντογάν

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

19:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Επιχείρηση «Επική Οργή» με στόχο την καρδιά του καθεστώτος - Το χτύπημα στην «Ιερή πόλη» των Σιϊτών Κομ

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Γενικευμένη σύρραξη: Δημοσίευμα ότι το Κατάρ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν, θα ακολουθήσει και η Σαουδική Αραβία - Τι απαντάει η Ντόχα

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι ξανάνοιξε, 3 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν: Χαρά και ανακούφιση από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις οικογένειές τους - Φωτογραφίες

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εγώ ανάγκασα το Ισραήλ να επιτεθούμε στο Ιράν - Επίθεση σε Ισπανία και Στάρμερ

18:41LIFESTYLE

Klavdia: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, μετά την ανάρτηση με το μονόπετρο

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 61χρονου Φώτη σε τροχαίο – «Κουράστηκα....», έγραφε στην τελευταία του ανάρτηση πριν το μοιραίο

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ΗΠΑ-Ισραήλ δεν βομβάρδισαν νύχτα για να δολοφονήσουν τον Χαμενεΐ

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Politico: Έκτακτη οδηγία σε αμερικανικές εταιρίες για κατασκευή όπλων

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό σε λεωφορείο: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο 38χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ