Τραμπ στο Politico: Έκτακτη οδηγία σε αμερικανικές εταιρίες για κατασκευή όπλων

Στο Politico παραχώρησε συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, κατά την οποία δήλωσε ότι το Ιράν ξεμένει από κρίσιμους οπλισμούς και ότι θα ήταν ανοιχτός σε συνεργασία με ορισμένα εναπομείναντα μέλη του κυβερνώντος καθεστώτος της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μια σύντομη συζήτηση -μόλις τεσσάρων λεπτών- με το Politico, στη διάρκεια της οποίας υποστήριξε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης υποβαθμίζεται σταθερά, παρόλο που οι ιρανικές δυνάμεις αναμένεται να «συνεχίσουν να εκτοξεύουν πυραύλους για λίγο».

«Ξεμένουν και εξαντλούνται οι περιοχές για να τους εκτοξεύσουν, επειδή αποδεκατίζονται», είπε ο Τραμπ. «Ξεμένουν από εκτοξευτές».

Η υπόδειξη του προέδρου ότι η ικανότητα του Ιράν να αντιδράσει σύντομα θα υποχωρήσει έρχεται καθώς το χρονοδιάγραμμα των εχθροπραξιών, το απόθεμα των ΗΠΑ, ο απώτερος στόχος του πολέμου και το σχέδιο για το ποιος θα ηγηθεί του Ιράν παραμένουν υπό συζήτηση.

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είπε: «Έχουμε απεριόριστα πυρομαχικά μεσαίας και ανώτερης μεσαίας κλίμακας. Τα αποθηκεύουμε και τα κατασκευάζουμε».

«Οι αμυντικές εταιρείες βρίσκονται σε γοργούς ρυθμούς για να κατασκευάσουν τα διάφορα πράγματα που χρειαζόμαστε», πρόσθεσε. «Έχουν λάβει έκτακτες εντολές. Το κάνουμε γρήγορα. Αλλά έχουμε απεριόριστα, όσο ηλίθιος κι αν ήταν ο [πρώην πρόεδρος Τζο] Μπάιντεν, δεν τα χρησιμοποίησε».

Ο Τραμπ δήλωσε, επίσης, ότι θα ήταν ανοιχτός στο να συνεργαστεί με μια αναδιαμορφωμένη ιρανική κυβέρνηση εάν προκύψει από τη σύγκρουση.

Ερωτηθείς αν είναι πολύ αργά για να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιον σε μια νέα κυβέρνηση, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, όχι πολύ αργά. 49 [ανώτεροι Ιρανοί ηγέτες] σκοτώθηκαν, μην ξεχνάτε, οπότε αυτό πάει πολύ βαθιά, σωστά; Νέοι αναδύονται. Πολλοί άνθρωποι θέλουν τη δουλειά. Μερικοί από αυτούς θα ήταν πολύ καλοί».

