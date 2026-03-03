Stages of Resistance: Τρεις διεθνείς παραγωγές στην Αθήνα

Το πρόγραμμα Stages of Resistance παρουσιάζει έργα που αντιμετωπίζουν τη σκηνή ως χώρο μαρτυρίας. Παραστάσεις βασισμένες σε πραγματικές εμπειρίες, όπου το προσωπικό βίωμα μετατρέπεται σε φορέα ιστορίας, πολιτικής και συλλογικής μνήμης.

Οι δημιουργοί τους προσεγγίζουν τη θεατρική πράξη ως έναν τόπο όπου η ταυτότητα, η βία, η εξορία και η δικαιοσύνη δεν παρουσιάζονται ως αφηρημένες έννοιες, αλλά ως εμπειρίες του σώματος και της φωνής.

Σε έναν κόσμο υπερφορτωμένο με εικόνες και αφηγήσεις, οι παραστάσεις αυτές επιστρέφουν στην ουσία της ζωντανής παρουσίας: έναν άνθρωπο στη σκηνή που μιλά — και ένα κοινό που καλείται να ακούσει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Between the River and the Sea

6 Μαρτίου, 2026, 21:00 – Θέατρο Μαβίλη

Μία παραγωγή του Maxim Gorky Theater, σε σκηνοθεσία Isabella Sedlak, με πρωταγωνιστή τον διεθνώςαναγνωρισμένο ηθοποιό Yousef Sweid (Unorthodox, Game of Thrones, Munich Games, Woman of the Dead).

Η παράσταση παρουσιάστηκε με συνεχόμενα sold out στο Βερολίνο, ψηφίστηκε από το γερμανικό κοινό ως μία από τις σημαντικότερες παραγωγές της χρονιάς και το 2026 εντάσσεται στο ρεπερτόριο του Royal Court Theatre στο Λονδίνο.

Ο Sweid ανεβαίνει μόνος στη σκηνή και αφηγείται τη ζωή του ανάμεσα στην Παλαιστίνη, το Ισραήλ και την Ευρώπη — την οικογένεια, την ταυτότητα, τις αντιφάσεις και το τι σημαίνει να ζεις «ανάμεσα». Ένα βαθιά προσωπικό και συχνά χιουμοριστικό έργο, που απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας.

Agamemnon: The Circle of Blood

13, 14, 20, 21, 27, 28 Μαρτίου – 3, 4 Απριλίου 2026 – Θέατρο Μαβίλη (8 παραστάσεις: Παρασκευές 21:00 & Σάββατα 19:30)

Μία παραγωγή του ιστορικού La MaMa Experimental Theatre Club (Νέα Υόρκη) με την Ραφίκα Σαουίς

Η παράσταση επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις της στο Θέατρο Ακροπόλ, δίνοντας στο κοινό μια ακόμη ευκαιρία να τη δει πριν από την έναρξη της ευρωπαϊκής της περιοδείας.

Αντλώντας από την Ορέστεια του Αισχύλου, το έργο μετασχηματίζεται σε ένα σύγχρονο, εκρηκτικό ανθρώπινο θρίλερ. Μία γυναίκα στη σκηνή διεκδικεί δικαιοσύνη μέσα σε ένα τοπίο σύγχρονου πολέμου, όπου ο κύκλος της βίας και της εκδίκησης παραμένει ανοιχτός.

Bloody Sonnets του David Paška – Παραγωγή του σλοβακικού θεάτρου DPOH

22 Μαρτίου 2026, 21:00 – Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη

Σε μορφή lecture performance με ζωντανή μουσική, το έργο αποτελεί μια σκηνική αφήγηση για τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Συνδυάζοντας λόγο, ήχο και προσωπική μαρτυρία, η παράσταση εξερευνά τη μνήμη, το τραύμα και τη δύναμη της αφήγησης απέναντι στην ιστορική βία.