«Άλμα κορυφής» για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open

Το κεντρικό δελτίο του Open με την Εύα Αντωνοπούλου ανέβηκε στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των δελτίων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης, την Τρίτη 2 Μαρτίου, μεταδίδοντας τις δραματικές εξελίξεις από τα πολεμικά μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Περισσότεροι από 500,000 τηλεθεατές (ποσοστό 14,5% στο σύνολο και 14,6% στο δυναμικό κοινό) παρακολούθησαν live τα καταιγιστικά γεγονότα και την ανάλυσή τους.



Με τη διπλή επίθεση εναντίον της Κύπρου να κυριαρχεί, το Ανοιχτό κανάλι έδωσε το παρών με δυο ανταποκρίσεις, ενώ ο απεσταλμένος στο Ισραήλ Αντώνης Τσολναράς κατέγραφε λεπτό προς λεπτό τις ιρανικές πυραυλικές επιδρομές.

Οι ανταποκριτές στο Βερολίνο Παντελής Βαλασόπουλος, στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός, στην Τουρκία Μαρία Ζαχαράκη και στις Βρυξέλλες Μαρία Αρώνη μετέδιδαν τις διεθνείς αντιδράσεις, ενώ η Έφη Κουτσοκώστα, ο Γιάννης Ευσταθίου, ο Γιαννης Φώσκολος, ο Αντώνης Κρητικός, η Σάρα Τσέλα, ο Κωνσταντίνος Μακρής, η Μαρία Κονταξή, ο Δημήτρης Διονυσάτος και ο Αλέξανδρος Κονής συμπλήρωναν το παζλ των πληροφοριών με τις εκτιμήσεις και για την "επόμενη" μέρα".







