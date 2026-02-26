Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

Συνεχίζονται οι σκληρές μάχες στη βραδινή ζώνη, με ελάχιστα προγράμματα να κάνουν τη διαφορά και να δείχνουν «χαρακτήρα»!

Χαρακτηριστικά, το βράδυ της Τετάρτης, η σειρά του ALPHA «Να μ’αγαπάς» ξεχώρισε σημειώνοντας 22,7% στο σύνολο και 16,2% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ώρα, οι «Ράδιο Αρβύλα» του ΑΝΤ1 βρέθηκαν στο 17,2% του συνόλου και στο 16,3% του δυναμικού κοινού.

Ο ALPHA συνέχισε σε υψηλά ποσοστά, με τον «Άγιο Έρωτα» να κρατά το 19,4% του συνόλου και το 14,8% του δυναμικού κοινού. «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που ακολούθησε, έκανε 12,2% στο σύνολο και 10,6% στους τηλεθεατές 18-54. Το «MasterChef» του STAR έχει «κλειδώσει» ένα συγκεκριμένο μερίδιο τηλεθεατών, κάνοντας χθες 14,3% στο δυναμικό κοινό και 10,7% στο σύνολο.

Στο μέτωπο του MEGA, η σειρά «Μια νύχτα μόνο», που πλέον προβάλλεται στις 21.40, κατέγραψε 13,9% στο σύνολο και 9,8% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πλέον βγαίνει στον αέρα στις 23.00, κράτησε παρέα στο 7,2% του δυναμικού κοινού και στο 16,9% του συνόλου.

Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε 14,8% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ τα «Παιχνίδια εκδίκησης» 8,8% και 5,9%. Στον ΣΚΑΪ, η σειρά «Τότε και τώρα» βρέθηκε στο 7,4% του συνόλου και στο 8,9% του δυναμικού κοινού ενώ το «Survivor» στο 10,5% του συνόλου και στο 9,2% των τηλεθεατών 18-54.

