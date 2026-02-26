Ο Ανδρέας Φούρας δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Φούρας, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους τρεις μήνες.

Όπως αναφέρει, οι γιατροί διέγνωσαν αδενοκαρκίνωμα επί εδάφους νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο, το οποίο συνδέει με τη μακροχρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση από την οποία έπασχε. Στην ίδια ανάρτηση σημειώνει ότι τον Απρίλιο αναμένεται να υποβληθεί σε «δύσκολο χειρουργείο», προσθέτοντας τη φράση «ελπίζω πως θα αντέξω».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ανδρέα Φούρα:

«Καλές μου φίλες και φίλοι. Τρεις μήνες τώρα βιώνω την σκληρή εμπειρία του καρκινοπαθούς. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με είχε χρόνια προειδοποιήσει πως ένα αδενοκαρκίνομα επί νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο ήταν αρκετά πιθανόν να έρθει. Πάντα έλεγα πως αποκλείεται να δεχθώ χημειοθεραπεία και σε αυτό ήμουν απόλυτος.

Όμως για την οικογένεια μου τελικά υπέκυψα και ήδη τελειώνει ένας κύκλος δύσκολος που έχει αρκετά επηρεάσει σώμα και ψυχολογία. Τον Απρίλιο θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο. Ελπίζω πως θα αντέξω. Θέλω να ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να συμβουλεύσω όσους ταλαιπωρούνται από παλινδρόμηση να μην παραλείπουν τον ιατρικό έλεγχο. Ξέρω πως με αγαπάτε και σας αγαπώ».

