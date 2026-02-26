Σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr για Europa League και Euroleague

Μετά το Champions League ολοκληρώνονται σήμερα τα playoffs και στα άλλα 2 Κύπελλα Ευρώπης, το Europa League και το Conference League.

Εκτός έδρας αγωνίζονται οι 2 ελληνικές ομάδες στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 19:45 στην Τσεχία τη Βικτόρια Πλζεν με στόχο τη νίκη που θα του δώσει το εισιτήριο για τη φάση των «16». Η πρώτη αναμέτρησή τους στο ΟΑΚΑ έληξε ισόπαλη με 2-2.

Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 22:00 στο Βίγκο με τη Θέλτα και θέλει νίκη με πάνω από 1 γκολ διαφορά για να προκριθεί. Στο πρώτο ματς στην Τούμπα η ισπανική ομάδα επικράτησε με 1-2.

Στη Euroleague ολοκληρώνεται η 29η αγωνιστική. Ξεχωρίζει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παρί, ο οποίος ξεκινάει στις 21:45 στο ΟΑΚΑ.

Το Pamestoixima.gr έχει 2 σούπερ προσφορές* για τους αγώνες του Europa League Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός, Θέλτα-ΠΑΟΚ και το παιχνίδι της Euroleague Παναθηναϊκός-Παρί.

Απολαμβάνεις το Champions League μέσα από την προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr

Τα Κύπελλα Ευρώπης League συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό κι εσύ μπορείς να τα απολαύσεις όλα στην COSMOTE TV! Οι αγώνες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και τα ευρωπαϊκά ματς του ΠΑΟΚ σε περιμένουν για μοναδικές στιγμές διασκέδασης!

Με τη σούπερ, αποκλειστική προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, παρακολουθείς όλο το αθλητικό περιεχόμενο της COSMOTE TV για δύο μήνες εντελώς δωρεάν*, χωρίς κατάθεση! Βάζεις το promocode COSMOTETV στο απαραίτητο πεδίο, ενώ επιπλέον, κάνεις δικά σου και 3.000 έπαθλα*!

Επιπλέον, στην COSMOTE TV απολαμβάνεις ελληνικό πρωτάθλημα, ιταλική λίγκα, μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μηχανοκίνητο αθλητισμό, τουρνουά τένις και πολλά ακόμα αθλήματα.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.
«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

