Μαρινάκης για την απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη: «Η παρουσία και η φωνή της θα λείψουν»

«Η παρουσία και η φωνή της θα λείψουν», επισημαίνει σε ανάρτησή του για τον θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, η είδηση του θανάτου της ήταν γι’ αυτόν σοκαριστική, ενώ για την δημοσιογράφο, που πέθανε σε ηλικία 56 ετών, γράφει: «Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, επαγγελματισμό και ήθος, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον δημόσιο λόγο. Η παρουσία και η φωνή της θα λείψουν».

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη για την Αντιγόνη Πανέλλη

Σοκαρισμένος πληροφορήθηκα τον θάνατο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους οικείους της.

