Το “Fire Guard” συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος

H “Fire Guard” είναι μία εικονική εταιρεία που δημιουργήθηκε από ομάδα μαθητών Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Ομίλου Εικονικής Επιχειρηματικότητας και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών, ειδικά σχεδιασμένο για περιοχές αυξημένου κινδύνου, όπως δάση, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές.

Η λειτουργία του “Fire Guard” βασίζεται στη συνεχή συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μέσω δικτύου αισθητήρων που παρακολουθούν την θερμοκρασία, τον καπνό, τα επικίνδυνα αέρια, την υγρασία, τις καιρικές συνθήκες, καθώς και ορισμένες ηλεκτρικές παραμέτρους όπως την τάση, την ένταση και την αντίσταση.

Η μακροχρόνια καταγραφή και ανάλυση αυτών των δεδομένων επιτρέπει στο σύστημα να εντοπίζει μεταβολές και τάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή αρχικών ενδείξεων φωτιάς, το “Fire Guard” ενεργοποιεί άμεσα μηχανισμό ειδοποίησης των αρμόδιων φορέων, ενώ μπορεί να θέσει σε λειτουργία σύστημα κατάσβεσης με πυροσβεστικό αφρό, περιορίζοντας τη φωτιά προτού αυτή εξαπλωθεί.

Η συνολική προσέγγιση του συστήματος (συνεχής επιτήρηση, ανάλυση δεδομένων και άμεση παρέμβαση) δημιουργεί ένα ενισχυμένο επίπεδο προστασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των κρίσιμων υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Παρουσιάζεται στις Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις 2026

H “Fire Guard” θα παρουσιαστεί στη μεγαλύτερη γιορτή νεανικής επιχειρηματικότητας στη χώρα: στις φετινές Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις 2026 που διοργανώνει η Junior Achievement Greece (JA Greece) την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο The Mall Athens.

Εκεί, θα παρουσιαστούν συνολικά 55 μαθητικές εικονικές επιχειρήσεις. Πρωταγωνιστές της προσπάθειας είναι μαθητές από Γενικά Γυμνάσια και Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Εσπερινά και Ειδικά Σχολεία από όλη την Ελλάδα, που συμμετέχουν στον παγκόσμιο διαγωνισμό "Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program", έχοντας δημιουργήσει τη δική τους μαθητική start-up, με την υποστήριξη εκπαιδευτικών και εθελοντών συμβούλων.

Στην εμπορική έκθεση, η κριτική επιτροπή της JA Greece θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με τις επιχειρηματικές ομάδες και θα απονείμει διακρίσεις. Στη συνέχεια, ο διαγωνισμός "Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program 2025" θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία του κοινού μέσω ειδικής ιστοσελίδας.