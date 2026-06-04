Καλαμάτα: Είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητο - Τα αρχεία στο λογιστικό γραφείο που «καίνε» τον δράστη

Snapshot Η 39χρονη Βασιλική στην Καλαμάτα βρισκόταν υπό συνεχή παρακολούθηση από τον σύζυγό της πριν τη δολοφονία της.

Στο λογιστικό γραφείο του κατηγορούμενου βρέθηκε σκληρός δίσκος με ηχητικά αρχεία παράνομης παρακολούθησης.

Συσκευή GPS εντοπίστηκε στο όχημα του ζευγαριού, επιτρέποντας τον γεωεντοπισμό της γυναίκας από τον 41χρονο.

Όλο το ψηφιακό υλικό έχει σταλεί για εγκληματολογική ανάλυση προκειμένου να διερευνηθεί αν η επίθεση ήταν προμελετημένη.

Ο 41χρονος κατηγορούμενος παραμένει στην ανακρίτρια και ισχυρίζεται άμυνα, αλλά τα ιατροδικαστικά στοιχεία δεν στηρίζουν τον ισχυρισμό του. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικά νέα στοιχεία που φωτίζουν το σκοτεινό παρασκήνιο της δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα, επιβεβαιώνοντας με δραματικό τρόπο τις υποψίες ότι το θύμα βρισκόταν υπό συνεχή παρακολούθηση από τον σύζυγό της.

Παρά την προώθηση της δικογραφίας στην Ανακρίτρια, οι έρευνες της Ασφάλειας Καλαμάτας συνεχίστηκαν, με τις αρχές να αξιοποιούν καταθέσεις μαρτύρων, σύμφωνα με τους οποίους η άτυχη γυναίκα είχε επανειλημμένα αναφέρει ότι ο 41χρονος εμφανιζόταν απρόσμενα σε κάθε της κίνηση.

Σκληρός δίσκος-«κρυψώνα» στο λογιστικό γραφείο με υλικό παρακολούθησης

Σύμφωνα με το Mega αν και οι πρώτοι έλεγχοι στην οικία του ζευγαριού δεν είχαν αποδώσει ευρήματα για συσκευές υποκλοπής, η εικόνα άλλαξε ριζικά μετά τη δεύτερη αστυνομική έρευνα στο λογιστικό γραφείο του κατηγορούμενου.

Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν σκληρό δίσκο προσεκτικά κρυμμένο μέσα σε κούτα με χαρτικά και «καλυμμένο» κάτω από λογαριασμούς και λογιστικά έγγραφα. Στον δίσκο βρέθηκαν ηχητικά αρχεία που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προέρχονται από παράνομη παρακολούθηση, οδηγώντας τις Αρχές σε νέο κύκλο ερευνών για τον εντοπισμό των ίδιων των συσκευών καταγραφής.

GPS στο όχημα του ζευγαριού

Η εικόνα της συστηματικής παρακολούθησης ενισχύεται και από το εύρημα συσκευής γεωεντοπισμού (GPS tracker) στο όχημα του ζευγαριού. Μέσω αυτής, ο 41χρονος φέρεται να μπορούσε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την ακριβή θέση της συζύγου του.

Όλο το ψηφιακό υλικό –σκληρός δίσκος, usb, tablet, υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο– έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., με τους ειδικούς να εξετάζουν εάν η επίθεση με τις 45 μαχαιριές ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας έκρηξης ή οργανωμένης και προμελετημένης ενέργειας.

Στον ανακριτή ο 41χρονος – Επιμένει σε ισχυρισμούς περί άμυνας

Ο κατηγορούμενος, που έχει ομολογήσει την πράξη του, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το προσεχές Σάββατο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, επικαλούμενος τραύματα και μώλωπες στο πρόσωπό του, τους οποίους αποδίδει σε επίθεση από τη σύζυγό του.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των αστυνομικών και τα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν φαίνεται να στηρίζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, καθώς τα τραύματα αποδίδονται στην προσπάθεια της 39χρονης να αμυνθεί τη στιγμή της επίθεσης.

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