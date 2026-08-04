Ιταλία: Βρέθηκε η σορός του συζύγου της υπουργού Οικογένειας - Χάθηκε πριν από έναν μήνα σε λίμνη

Snapshot Η σορός του Λουίτζι Καβαλάρι, συζύγου της υπουργού Οικογένειας Ευγενίας Ροτσέλα, βρέθηκε μετά από έναν μήνα στη λίμνη Βίκο όπου είχε χαθεί.

Ο Καβαλάρι, 84 ετών, εξαφανίστηκε αφού δήλωσε ότι δεν αισθανόταν καλά πριν βουτήξει στη λίμνη.

Η νεκροψία θα καθορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου, με πιθανή αιτία το θερμικό σοκ.

Οι έρευνες στη λίμνη αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω της λασπώδους και φυκώδους κατάστασης του βυθού.

Ο Καβαλάρι ήταν μηχανικός και ακαδημαϊκός που δίδαξε και διηύθυνε τμήματα στο Πανεπιστήμιο «Γκαμπριέλε ντ’Αννούντσιο» του Κιέτι-Πεσκάρα. Snapshot powered by AI

Ο Λουίτζι Καβαλάρι, σύζυγος της υπουργού Οικογένειας της Ιταλίας, Ευγενίας Ροτσέλα χάθηκε στις 27 Ιουνίου, όταν βούτηξε στα νερά της λίμνης Βίκο και μόλις σήμερα, περισσότερο από έναν μήνα αργότερα εντοπίστηκε η σορός του.

Ο Καβαλάρι, 84 ετών, είχε βουτήξει κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής με βάρκα. Σύμφωνα με μάρτυρες, είχε πει «δεν αισθάνομαι καλά» πριν εξαφανιστεί στο νερό, χωρίς να καταφέρει να κρατηθεί από τη βάρκα.

Η νεκροψία θα καθορίσει τα αίτια του θανάτου, ο οποίος ενδέχεται να οφείλεται σε θερμικό σοκ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ερευνητές έψαξαν τη λίμνη και αντιμετώπισαν την περιορισμένη ορατότητα του νερού, καθώς ο βυθός, είναι ιδιαίτερα λασπώδης και γεμάτος φύκια, γεγονός που καθιστά τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα περίπλοκες.

Ο Λουίτζι Καβαλάρι, και η Ευγενία Ροτσέλα, 72 ετών, γιόρτασαν την άνοιξη τη χρυσή επέτειο των γάμων τους, δηλαδή τα 50 χρόνια. «Τον γνώρισα στα 18 μου και από εκείνη τη στιγμή δεν χωρίσαμε ποτέ», διηγήθηκε η υπουργός.

Μηχανικός και ακαδημαϊκός από τις Αμπρούτζες, ο Καβαλάρι δίδαξε για πολλά χρόνια στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου «Γκαμπριέλε ντ’Αννούντσιο» του Κιέτι-Πεσκάρα, όπου διηύθυνε το Τμήμα Τεχνολογιών του Δομημένου Περιβάλλοντος (2002-2008) και προήδρευσε του προγράμματος σπουδών Μηχανικής Κατασκευών (2005-2012) . Από τον γάμο του με τη Ροτσέλα απέκτησε δύο παιδιά.

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