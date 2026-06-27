Θρίλερ στην Ιταλία: Αγνοείται ο σύζυγος της υπουργού Οικογένειας - Χάθηκε σε λίμνη

Snapshot Αγνοείται ο Λουίτζι Καβαλάρι, σύζυγος της υπουργού Οικογένειας Ευγενίας Ροτσέλα, στη λίμνη Βίκο στην Ιταλία.

Ο Καβαλάρι έπεσε ή βούτηξε στο νερό ενώ βρισκόταν σε βάρκα με τη σύζυγό του και δεν επανεμφανίστηκε στην επιφάνεια.

Στις έρευνες συμμετέχουν καραμπινιέροι, πυροσβέστες, δύτες και 118 άτομα προσωπικό, με χρήση ελικοπτέρου για υποβρύχιες αναζητήσεις.

Ο Καβαλάρι είχε μόλις βουτήξει για να δροσιστεί και φαινόταν να μην αισθάνεται καλά πριν το σκάφος απομακρυνθεί χωρίς να μπορεί να τον προσεγγίσει κανείς.

Ο Καβαλάρι ήταν καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου «Gabriele d'Annunzio» και είχε διατελέσει διευθυντής τμημάτων στο ίδιο πανεπιστήμιο. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι στην Ιταλία έρευνες για τον εντοπισμό του συζύγου της υπουργού Οικογένειας και Ίσως Ευκαιριών, Ευγενίας Ροτσέλα, ο οποίος εξαφανίστηκε στη λίμνη Βίκο.

Ο Λουίτζι Καβαλάρι, βρισκόταν σε βάρκα με τη σύζυγό του όταν κατέληξε στο νερό και δεν ξαναβγήκε ποτέ στην επιφάνεια. Άμεσα η σύζυγός του σήμανε συναγερμό στις 5.30 το απόγευμα του Σαββάτου.

Άμεσα έφτασαν στην περιοχή καραμπινιέροι, πυροσβέστες, 118 άτομα προσωπικό και δύτες. Δεν είναι σαφές αν έπεσε ή βούτηξε στη λίμνη.

Era in barca con la moglie. Poi si è tuffato per fare il bagno nel lago di Vico e non è più riemerso. I sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri di Viterbo stanno cercando Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità… pic.twitter.com/aQHododOhf — Repubblica (@repubblica) June 27, 2026

Οι πρώτες έρευνες έγιναν από δύτες που πήδηξαν απευθείας από το ελικόπτερο που είχε φτάσει ειδικά από την πρωτεύουσα. Εν τω μεταξύ, η υπουργός συνοδεύτηκε στο σπίτι τους στην περιοχή του Βιτέρμπο.

Από τις πρώτες κιόλας πληροφορίες, ο Καβαλάρι είχε μόλις επιβιβαστεί σε ένα μικρό σκάφος με τη γυναίκα του όταν βούτηξε για να δροσιστεί. Αφού ξαναβγήκε στην επιφάνεια για λίγα λεπτά - γράφει η Ansa - θα έλεγε ότι δεν ένιωθε καλά, αλλά το σκάφος, το οποίο δεν ήταν αγκυροβολημένο, απομακρύνθηκε και οι επιβαίνοντες δεν θα μπορούσαν να τον φτάσουν εγκαίρως.

Τον Μάρτιο, η Ροτσέλα και ο Καναλάρι γιόρτασαν 50 χρόνια γάμου και είναι γονείς δύο παιδιών. Ο Καβαλάρι ήταν καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου «Gabriele d'Annunzio» του Chieti-Pescara, όπου κατείχε επίσης διάφορες ακαδημαϊκές θέσεις. Από το 2002 έως το 2008 διετέλεσε διευθυντής του Τμήματος Τεχνολογιών Δομημένου Περιβάλλοντος, ενώ από το 2005 έως το 2012 διηύθυνε το πτυχίο του Μηχανικού Κατασκευών.