Αυτοψία του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα

Snapshot Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο πτώσης δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα στις 2 Αυγούστου.

Χρησιμοποιήθηκε drone για εναέριες λήψεις και λεπτομερή αποτύπωση του χώρου και της ευρύτερης περιοχής.

Τα συλλεχθέντα στοιχεία και οπτικό υλικό αξιολογούνται σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Τα δεδομένα θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις Εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας.

Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει την έρευνα με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Αυτοψία πραγματοποιούν μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο πτώσεις των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, την Κυριακή 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε., με επικεφαλής τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Αρχές, για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνθηκών του συμβάντος.

Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας.

Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει την έρευνα, αξιοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης.

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