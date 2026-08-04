Νεκρός 88χρονος στη Βέροια: Τον παρέσυρε φορτηγό

Νέ τραγικό δυστύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Βέροια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 11:35, όταν φορτηγό δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.Φ.), το οποίο οδηγούσε 26χρονος παρέσυρε 88χρονο πεζό που κινούνταν στο σημείο.

Σύμφωνα με το thestival, από τη σύγκρουση ο ηλικιωμένος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 88χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, το οποίο διενεργεί τη σχετική προανάκριση.