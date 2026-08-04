Η «Οδύσσεια» του Νόλαν σαρώνει στις αίθουσες – Πάνω από 600.000 εισιτήρια στην Ελλάδα

Ασταμάτητη η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν – Νέο ορόσημο στο ελληνικό box office

Γιάννης Νικηφοράκης

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν σαρώνει στις αίθουσες – Πάνω από 600.000 εισιτήρια στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Η κινηματογραφική «Οδύσσεια» δεν έχει τέλος… τουλάχιστον όχι ακόμη. Η νέα υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει την «ξέφρενη» πορεία στην Ελλάδα, με το κοινό να γεμίζει τις κινηματογραφικές αίθουσες και την ταινία να γράφει συνεχώς νέα ρεκόρ στο box office.

Τρεις εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της, η μεταφορά του ομηρικού έπους έχει ήδη ξεπεράσει τους 600.000 θεατές, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φαινόμενα της χρονιάς.

Η «Οδύσσεια» έφτασε συνολικά τα 611.296 εισιτήρια στο ελληνικό box office, ενώ, μόνο στην τρίτη εβδομάδα προβολής προσέλκυσε 106.561 θεατές, σε 191 αίθουσες ανά την επικράτεια.

Η μεγαλοπρεπής παραγωγή, η κινηματογράφηση σε IMAX, η σκηνοθετική υπογραφή του Κρίστοφερ Νόλαν και το εντυπωσιακό καστ έχουν δημιουργήσει ένα κινηματογραφικό γεγονός που ξεπερνά τα όρια μίας απλής ταινίας.

Στην κορυφή του ελληνικού box office για το τετραήμερο 30 Ιουλίου – 2 Αυγούστου βρέθηκε η νέα περιπέτεια του SpiderMan, «Καινούργια Μέρα», η οποία έκανε δυναμική πρεμιέρα συγκεντρώνοντας 110.252 εισιτήρια από 168 αίθουσες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η «Οδύσσεια», ενώ, την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Toy Story 5, που συνεχίζει την πορεία του στην έβδομη εβδομάδα με συνολικά 261.328 εισιτήρια, οι «Συμπέθεροι από Σόι 2» με 14.434 εισιτήρια σε δύο εβδομάδες προβολής και «Η Πρόσκληση», η οποία έφτασε τα 49.367 εισιτήρια στην πέμπτη εβδομάδα.

Στη δεκάδα είναι, επίσης, το «Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο», που έκανε πρεμιέρα με 2.774 εισιτήρια, η «Εμμονή» με συνολικά 261.783 εισιτήρια, η «Βαϊάνα» με 58.101 εισιτήρια, καθώς και οι νέες κυκλοφορίες «Ψηλά Τακούνια» και «Αχνή Θέα των Λόφων».

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