Η «Οδύσσεια» πέτυχε το 3ο καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς στο box office

Με 234.000 εισιτήρια, η επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια» βρίσκεται ακριβώς πίσω από το Super Mario Galaxy (315.000 εισιτήρια) και το Michael (286.000) στο βάθρο του 2026.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων δολαρίων και το γεμάτο αστέρια καστ, πέτυχε το τρίτο καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς, πίσω από τις δύο προαναφερόμενες παραγωγές.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Box-Office Pro, η ταινία, που προβλήθηκε σε 758 κινηματογραφικές οθόνες, προσέλκυσε 234.000 θεατές την ημέρα πρεμιέρας της. Από μόνη της, αντιπροσώπευε σχεδόν το 94% των νέων κυκλοφοριών της εβδομάδας. Με μέσο όρο 76 εισιτηρίων ανά προβολή, η ταινία πέτυχε την τέταρτη καλύτερη επίδοση ημέρας πρεμιέρας για κυκλοφορία φέτος, πίσω από τη βιογραφική ταινία για τον Βασιλιά της Ποπ, Μάικλ Τζάκσον, την κορεάτικη ταινία Stray Kids The DominATE Experience και την ταινία τρόμου Backrooms.

Στη φιλμογραφία του Κρίστοφερ Νόλαν, αυτό το άνοιγμα ευθυγραμμίζεται με το Tenet, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2020 (236.000 εισιτήρια την πρώτη ημέρα) και ξεπερνά αυτό του Oppenheimer, που ξεκίνησε στο πλαίσιο του φαινομένου «Barbenheimer», το οποίο είχε προσελκύσει 160.000 θεατές κατά την κυκλοφορία του.

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Με πληροφορίες από Le Figaro

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