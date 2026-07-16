Οι πρωταγωνιστές της «Οδύσσειας» του Νόλαν «ραπάρουν» το ομηρικό έπος σε δακτυλικό εξάμετρο

Snapshot Οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν παρουσίασαν σε ένα λεπτό την πλοκή της σε δακτυλικό εξάμετρο με μορφή rap στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον.

Η αφήγηση περιλαμβάνει το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα, τις μάχες με μυθικά πλάσματα και τις δυσκολίες μέχρι την επιστροφή στην Ιθάκη.

Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 70 mm και ακολουθεί την επική επιστροφή του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Το καστ περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαρλίζ Θερόν.

Η πρεμιέρα της ταινίας στις ΗΠΑ είναι στις 17 Ιουλίου, ενώ σε ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, έχει ήδη ξεκινήσει η προβολή. Snapshot powered by AI

Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν στις κινηματογραφικές αίθουσες ορισμένων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οι πρωταγωνιστές της ταινίας παρουσίασαν μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας του Οδυσσέα, συμπυκνώνοντας το ομηρικό έπος σε μόλις ένα λεπτό.

Η πρωτότυπη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, όπου το καστ απέδωσε την πλοκή της ταινίας με τη μορφή μιας ρυθμικής αφήγησης, που θύμιζε μουσική μπαλάντα με στοιχεία rap. Στην ουσία απαγγέλλοντας σε δακτυλικό εξάμετρο

Οι ηθοποιοί παρουσίασαν με γρήγορο ρυθμό το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, αναφέροντας τους σημαντικότερους σταθμούς της περιπέτειάς του, τις αναμετρήσεις με μυθικά πλάσματα, τις μάχες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι την επιστροφή του στην πατρίδα του.

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Η εμφάνιση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα προώθησης της ταινίας στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον. Ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο, ήταν ο πρώτος καλεσμένος της εβδομάδας, ενώ ακολούθησε ο Ματ Ντέιμον, που ενσαρκώνει τον Οδυσσέα.

Η νέα «Οδύσσεια» αποτελεί μια επική περιπέτεια φαντασίας, γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 70 mm. Η ταινία ακολουθεί την περιπετειώδη επιστροφή του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο και την προσπάθειά του να επανενωθεί με τη σύζυγό του, Πηνελόπη, την οποία υποδύεται η Αν Χάθαγουεϊ.

Στο πολυπρόσωπο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαρλίζ Θερόν.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών στις 17 Ιουλίου, ενώ σε ορισμένες αγορές έχει ήδη ξεκινήσει η προβολή της.

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