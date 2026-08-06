«Κόλαφος» ο Χρίστος Κούγιας για δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή: «Θα κινηθώ νομικά»

Η ανακοίνωση του δικηγόρου για αναπαραγωγή φημών στα μέσα μαζική ενημέρωσης που αφορούν την προσωπική του ζωή

Ανθή Κουρεντζή

«Κόλαφος» ο Χρίστος Κούγιας για δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή: «Θα κινηθώ νομικά»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Χρίστος Κούγιας καταδικάζει τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν φήμες για την προσωπική του ζωή ως ανακριβή και ατεκμηρίωτα.
  • Δηλώνει ότι η προσωπική του ζωή δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο δημοσιευμάτων ή εμπορικής εκμετάλλευσης από μέσα ενημέρωσης.
  • Απαγορεύει τη χρήση και αναπαραγωγή φωτογραφιών από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για δημοσιεύματα.
  • Καλεί όλα τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από κάθε αναφορά ή προβολή της προσωπικής του ζωής στο μέλλον.
  • Ανακοινώνει ότι θα κινηθεί νομικά κατά κάθε μελλοντικής παραβίασης της ιδιωτικότητάς του και των δικαιωμάτων του.
Snapshot powered by AI

Ξέσπασε ο γιος του Αλέξη Κούγια, Χρίστος για δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή.

Σε ανακοίνωσή του ο Χρίστος Κούγιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η προσωπική του ζωή δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αυθαίρετων δημοσιευμάτων, ούτε να χρησιμοποιείται για την εμπορική εκμετάλλευση από οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, ενώ τόνισε ότι θα κινηθεί νομικά σε κάθε μελλοντική παρέμβαση ή δημοσίευμα που θα παραβιάζει τα δικαιώματά του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Χρίστου Κούγια:

Με αφορμή σειρά δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα και περιείχαν ανακριβείς πληροφορίες και ατεκμηρίωτες εικασίες σχετικά με την προσωπική μου ζωή, επιθυμώ να προβώ στην ακόλουθη δήλωση: Η προσωπική μου ζωή δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αυθαίρετων δημοσιευμάτων, φημών ή σεναρίων που παρουσιάζονται ως πραγματικά γεγονότα, ούτε να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντυπώσεων ή για την εμπορική εκμετάλλευση από οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης.

Εξίσου αυτονόητο είναι ότι η ύπαρξη προσωπικών μου λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δημοσίευση φωτογραφιών σε αυτούς δεν παρέχει σε οποιονδήποτε το δικαίωμα να τις αναπαράγει, να τις αναδημοσιεύει ή να τις χρησιμοποιεί για τη δημιουργία δημοσιευμάτων που αφορούν την προσωπική μου ζωή.

Δηλώνω, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν επιθυμώ στο εξής οποιαδήποτε ενασχόληση των μέσων ενημέρωσης με την προσωπική και οικογενειακή μου ζωή. Για τον λόγο αυτό, καλώ όλα τα έντυπα, τις ιστοσελίδες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και κάθε άλλο μέσο ενημέρωσης ή ενημερωτική πλατφόρμα, να απέχουν στο εξής από κάθε δημοσίευση, αναφορά, σχολιασμό ή προβολή που αφορά την προσωπική μου ζωή, καθώς και από κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών που προέρχονται από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης ούτε πεδίο δημοσιογραφικής εκμετάλλευσης. Κάθε μελλοντική παρέμβαση ή δημοσίευμα που θα παραβιάζει τη ρητώς εκφρασμένη βούλησή μου θα αντιμετωπίζεται άμεσα με κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της προσωπικότητάς μου και των δικαιωμάτων μου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο – Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

16:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυκλοφορούσε ανενόχλητος σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

16:00WHAT THE FACT

Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά - Προστίθενται 15 νέα τρένα

15:46LIFESTYLE

Η «Καλυψώ» Σαρλίζ Θερόν κλείνει τα 51 της - Η ζωή και η καριέρα της απόλυτης σταρ

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά από υπάλληλο να την χρηματίσει για να ασελγήσει σε κοριτσάκι που καθόταν δίπλα

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

14:02LIFESTYLE

Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο - Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός - Άγριο ξύλο και «βροχή» από σφαίρες

13:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαββατοκύριακο με ζέστη και ισχυρά μελτέμια - Η πρόγνωση της ΕΜΥ και του ECMWF

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

11:15WHAT THE FACT

Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπογράφηκε συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν για την Άμυνα – Προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ