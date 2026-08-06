«Κόλαφος» ο Χρίστος Κούγιας για δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή: «Θα κινηθώ νομικά»

Snapshot Ο Χρίστος Κούγιας καταδικάζει τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν φήμες για την προσωπική του ζωή ως ανακριβή και ατεκμηρίωτα.

Δηλώνει ότι η προσωπική του ζωή δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο δημοσιευμάτων ή εμπορικής εκμετάλλευσης από μέσα ενημέρωσης.

Απαγορεύει τη χρήση και αναπαραγωγή φωτογραφιών από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για δημοσιεύματα.

Καλεί όλα τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από κάθε αναφορά ή προβολή της προσωπικής του ζωής στο μέλλον.

Ανακοινώνει ότι θα κινηθεί νομικά κατά κάθε μελλοντικής παραβίασης της ιδιωτικότητάς του και των δικαιωμάτων του. Snapshot powered by AI

Ξέσπασε ο γιος του Αλέξη Κούγια, Χρίστος για δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή.

Σε ανακοίνωσή του ο Χρίστος Κούγιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η προσωπική του ζωή δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αυθαίρετων δημοσιευμάτων, ούτε να χρησιμοποιείται για την εμπορική εκμετάλλευση από οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, ενώ τόνισε ότι θα κινηθεί νομικά σε κάθε μελλοντική παρέμβαση ή δημοσίευμα που θα παραβιάζει τα δικαιώματά του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Χρίστου Κούγια:

Με αφορμή σειρά δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα και περιείχαν ανακριβείς πληροφορίες και ατεκμηρίωτες εικασίες σχετικά με την προσωπική μου ζωή, επιθυμώ να προβώ στην ακόλουθη δήλωση: Η προσωπική μου ζωή δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αυθαίρετων δημοσιευμάτων, φημών ή σεναρίων που παρουσιάζονται ως πραγματικά γεγονότα, ούτε να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντυπώσεων ή για την εμπορική εκμετάλλευση από οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης.

Εξίσου αυτονόητο είναι ότι η ύπαρξη προσωπικών μου λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δημοσίευση φωτογραφιών σε αυτούς δεν παρέχει σε οποιονδήποτε το δικαίωμα να τις αναπαράγει, να τις αναδημοσιεύει ή να τις χρησιμοποιεί για τη δημιουργία δημοσιευμάτων που αφορούν την προσωπική μου ζωή.

Δηλώνω, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν επιθυμώ στο εξής οποιαδήποτε ενασχόληση των μέσων ενημέρωσης με την προσωπική και οικογενειακή μου ζωή. Για τον λόγο αυτό, καλώ όλα τα έντυπα, τις ιστοσελίδες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και κάθε άλλο μέσο ενημέρωσης ή ενημερωτική πλατφόρμα, να απέχουν στο εξής από κάθε δημοσίευση, αναφορά, σχολιασμό ή προβολή που αφορά την προσωπική μου ζωή, καθώς και από κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών που προέρχονται από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης ούτε πεδίο δημοσιογραφικής εκμετάλλευσης. Κάθε μελλοντική παρέμβαση ή δημοσίευμα που θα παραβιάζει τη ρητώς εκφρασμένη βούλησή μου θα αντιμετωπίζεται άμεσα με κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της προσωπικότητάς μου και των δικαιωμάτων μου.

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