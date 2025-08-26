Χρίστος Κούγιας: «Προσπαθούν να με εκβιάσουν με ψεύτικους λογαριασμούς, θα γίνουν μηνύσεις»

Ο Χρίστος Κούγιας το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου μέσα από ανάρτηση του έκανε γνωστό πως κυκλοφορεί κακόβουλο λογισμικό με τα προσωπικά του στοιχεία και έτσι αποφάσισε να προχωρήσει στην απενεργοποίηση τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά, ο Χρίστος Κούγιας αναφέρει:

«Κυκλοφορεί κακόβουλο λογισμικό με προσωπικά στοιχεία μου σε συνημμένο αρχείο πιθανώς από επεξεργασία AI.

Ως εκ τούτου μην ανοίξετε κάποιο link που αφορά το όνομά μου ή μήνυμα που περιλαμβάνει φωτογραφίες μου, καθώς μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και στους δικούς σας λογαριασμούς.

Σε συνεργασία με την εταιρεία Crime Lab του κ. Μανώλη Σφακιανάκη, αποφασίσαμε την απενεργοποίηση των λογαριασμών μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από παρότρυνση του κ. Σφακιανάκη και των δικηγόρων μου θα προσκομιστούν σήμερα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και ύστερα θα υποβληθεί μήνυση κατά των λογαριασμών που προσπαθούν να με εκβιάσουν».