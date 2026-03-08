Εορτολόγιο 8 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Β΄ Κυριακή των νηστειών, η μέση της Σαρακοστής

Σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Ερμού του Αποστόλου και  Οσίου Θεοφυλάκτου, επισκόπου Νικομηδείας.

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Άγιοι Τεσσαράκοντα δύο Μάρτυρες από το Αμόριο
Άγιοι Τεσσαράκοντα δύο Μάρτυρες από το Αμόριο
Daynight.gr
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, είναι η Β΄Κυριακή των Νηστειών, ημέρα κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, έναν από τους σημαντικότερους θεολόγους της Ορθοδοξίας.

Η ημέρα αυτή βρίσκεται στο μέσο περίπου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αποτελεί σημαντικό σταθμό της πνευματικής προετοιμασίας πριν από το Πάσχα.

σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ερμής
  • Θεοφύλακτος, Φυλακτός, Φυλαχτός
  • Θεοφύλακτη, Φυλακτή
  • Φυλαχτή, Φυλαχτούλα

Όσιος Θεοφύλαχτος επίσκοπος Νικομηδείας

Ο Όσιος Θεοφύλακτος καταγόταν από την Ανατολή και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Λέοντος του Δ' (775 - 780 μ.Χ.). Λόγω της μεγάλης του παιδείας και προς συνέχιση των σπουδών του ήλθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου γρήγορα απέκτησε φήμη σοφού και εδημιούργησε φιλικές σχέσεις με ανώτερους κρατικούς λειτουργούς και αξιωματούχους, καθώς και με τον μετέπειτα Πατριάρχη Ταράσιο, που ήταν τότε πρωτοσκρίτης (Πρώτος των δημοσίων υπηρεσιών της αυτοκρατορίας).

Όταν το έτος 784 μ.Χ. εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Ταράσιος, εις διαδοχήν του Πατριάρχου Παύλου, ο Όσιος Θεοφύλακτος μαζί με τον Μιχαήλ, που αργότερα έγινε επίσκοπος Συνάδων, απεστάλησαν από τον Ταράσιο σε κάποια μονή του Ευξείνου Πόντου. Λίγο αργότερα, πιθανόν περί το έτος 800 μ.Χ., εξελέγη Επίσκοπος Νικομηδείας . Από τη θέση αυτή ο Όσιος Θεοφύλακτος διέπρεψε σε έργα εκκλησιαστικής φιλανθρωπίας και κοινωνικής πρόνοιας. Ανήγειρε ναούς, το μέγα νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, γηροκομεία, πτωχοκομεία και εδημιούργησε λογία για τις άπορες χήρες και τα ορφανά. Μάλιστα δε ο ίδιος διακονούσε και περιποιόταν τους πάσχοντες αδελφούς του.

Όταν απέθανε ο Πατριάρχης Ταράσιος, εξελέγη στον πατριαρχικό θρόνο ο Άγιος Νικηφόρος Α' (806 - 815 μ.Χ.). Στη βασιλεία υπερίσχυσε ο Λέων ο Ε' ο Αρμένιος (813 - 820 μ.Χ.), ο οποίος εκινήθηκε κατά των αγίων εικόνων. Τότε παρέλαβε ο Άγιος Νικηφόρος τον Όσιο Θεοφύλακτο, τον Άγιο Αιμιλιανό Κυζίκου, τον Άγιο Ευθύμιο Σάρδεων, τον Ευδόξιο Αμορίου, τον Άγιο Μιχαήλ Συνάδων και τον Άγιο Ιωσήφ Θεσσαλονίκης, ανέβηκε στο παλάτι και έλεγξε με αγιογραφικά χωρία τον αυτοκράτορα για τα δυσσεβή διδάγματα και την εικονομαχική του διάθεση. Επειδή ο αυτοκράτορας έμενε αμετάπειστος, ο Όσιος Θεοφύλακτος έλαβε το λόγο και του είπε με παρρησία: «Γνωρίζω ότι καταφρονείς την ενοχή και μακροθυμία του Θεού. Αλλά θα έλθει σε σένα ξαφνικά όλεθρος και η καταστροφή θα είναι όμοια με καταιγίδα».

Ο αυτοκράτορας εξαγριώθηκε και τους κατεδίκασε όλους σε εξορία. Τον μεν Πατριάρχη Νικηφόρο στη Χρυσούπολη, τους άλλους Αρχιερείς σε διαφορετικά μέρη και τον Όσιο Θεοφύλακτο στο Στρόβιλο, όπου επί τριάντα έτη παρέμεινε με καρτερία και εκεί εκοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 840 μ.Χ.

Μετά την κατάπαυση του διωγμού, επί της ευσεβεστάτης βασιλίσσης Θεοδώρας (842 - 857 μ.Χ.) και του Πατριάρχου Μεθοδίου (842 - 846 μ.Χ.), το ιερό σκήνωμα αυτού ανακομίσθηκε στη Νικομήδεια, το 846 μ.Χ., και εναποτέθηκε στο ναό των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, που ο ίδιος είχε οικοδομήσει.

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης αποκαλεί τον Όσιο Θεοφύλακτο στύλο αληθείας, Ορθοδοξίας εδραίωμα, φύλακα της ευσεβείας, στήριγμα της Εκκλησίας.

Μικρός ναός του Οσίου Θεοφυλάκτου ανηγέρθη στο παλάτι κατά τον 10 αιώνα μ.Χ., ίσως επί αυτοκράτορος Ρωμανού Α' του Λεκαπηνού (920 - 944 μ.Χ.), πατέρα του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Θεοφυλάκτου (931 - 956 μ.Χ.).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στα καταφύγια των Καπναποθηκών Παπαστράτου

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ - Θα στείλουν ειδικές δυνάμεις για να πάρουν τα πυρηνικά του Ιράν

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα εκκαθαριστικά – Οι παγίδες, οι απαλλαγές και οι κερδισμένοι

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 6 πρωταγωνίστριες της TV στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο Newsbomb

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στενά του Ορμούζ: Οι 10 άμεσες κρίσεις παγκοσμίως που θα προκύψουν αν κλείσουν

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα λόγω ημιμαραθωνίου - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

06:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός:  Ηλιοφάνεια σήμερα αλλά με τοπικές βροχές και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Β΄ Κυριακή των νηστειών, η μέση της Σαρακοστής

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Μέση Ανατολή φλέγεται - Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

05:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

05:45ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Μαρτίου

05:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Λέμβο με 35 παράνομους μετανάστες εντόπισε το λιμενικό

04:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτυπήσαμε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης στην Βυρητό

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Στις φλόγες κρατικό κτίριο μετά από επίθεση ιρανικών drones

03:49ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Απέτρεψε χτύπημα με drone στην διπλωματική συνοικία του Ριάντ

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο - Βόμβα στην είσοδο

02:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ψέμα ότι υπάρχουν αιχμάλωτοι Αμερικανοί

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Η Ιταλία δεν σκοπεύει να γίνει μέρος του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

05:45ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Μέση Ανατολή φλέγεται - Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Β΄ Κυριακή των νηστειών, η μέση της Σαρακοστής

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα λόγω ημιμαραθωνίου - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στενά του Ορμούζ: Οι 10 άμεσες κρίσεις παγκοσμίως που θα προκύψουν αν κλείσουν

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

09:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός στα Ιωάννινα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο - Βόμβα στην είσοδο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 6 πρωταγωνίστριες της TV στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο Newsbomb

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα εκκαθαριστικά – Οι παγίδες, οι απαλλαγές και οι κερδισμένοι

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Πού μιλάνε κρητικά εκτός Κρήτης: Αυτά είναι τα μέρη του κόσμου όπου η διάλεκτος παραμένει ζωντανή

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 26χρονη βρέθηκε νεκρή την ημέρα των γενεθλίων της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ