Εορτολόγιο 5 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρχελάου και μαρτύρων, των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλογίου, και του Αγίου Κόνωνος

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Άγιος Κόνων ο Ίσαυρος
Άγιος Κόνων ο Ίσαυρος
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Αρχέλαος
  • Ευλόγιος, Ευλογής, Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα
  • Κόνων

Άγιος Κόνων ο Ίσαυρος

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Κόνων γεννήθηκε περί τα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. στη Βαδινή, χωριό της Ισαυρίας της Μικράς Ασίας και έζησε στους Αποστολικούς χρόνους. Οι γονείς του, Νέστωρ και Νάδα ήταν αρχικά ειδωλολάτρες. Σε νεαρή ηλικία έγινε Χριστιανός και όταν οι γονείς του τον πίεσαν να νυμφευθεί, συμφώνησε με τη σύζυγό του να ζουν ως αδελφοί αφιερωμένοι στον Θεό.

Στο Συναξάρι αναφέρεται, ότι τον Άγιο καθοδηγούσε ο Αρχιστράτηγος Μιχαήλ, ο οποίος και τον βάπτισε, του δίδαξε το Όνομα της Αγίας Τριάδος, μετέδωσε τα Θεία Μυστήρια σε αυτόν, μέχρι τέλους της ζωής του, του συμπαραστεκόταν και του χορήγησε μάλιστα και τη χάρη των παράδοξων θαυμάτων.

Ο Άγιος Κόνων οδήγησε στην Χριστιανική πίστη και τους γονείς του, ο δε πατέρας του Νέστωρ μαρτύρησε για τον Χριστό. Αλλά και τους Έλληνες, που αντιστέκονταν σε αυτόν και έλεγαν ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός των ειδώλων, τους έπεισε και τους προετοίμασε να ομολογήσουν με μεγάλη φωνή τον Χριστό και να βαπτισθούν. Με τη χάρη του Θεού, ο Άγιος υπέταξε και τους δαίμονες και άλλοι μεν με εντολή του προστάτευαν τους αγρούς, άλλοι δε εγκλείστηκαν σε πιθάρια.

Όμως οι ειδωλολάτρες συμπολίτες του αντιμετώπιζαν με μεγάλη δυσαρέσκεια την ιεραποστολική δραστηριότητά του και την επιρροή που ασκούσε πάνω στους Εθνικούς. Κάποια μέρα ο Άγιος επισκέφθηκε έναν ειδωλολατρικό ναό, όπου προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο. Αποτέλεσμα ήταν να γίνουν κομμάτια όλα τα είδωλα του ναού. Για τον λόγο αυτό συνελήφθη από τον άρχοντα Μάγνο και βασανίσθηκε. Όταν αφέθη ελεύθερος, οι Χριστιανοί τον περιέθαλψαν και τον περιέβαλαν με το σεβασμό τους.

Μετά από δύο χρόνια, ο Άγιος Κόνων κοιμήθηκε με ειρήνη παραδίδοντας την αγία του ψυχή στον Θεό.

Ίσως στο όνομα του Αγίου Κόνωνος να υπήρχε ναός, ο οποίος έκειτο πέραν της Κωνσταντινουπόλεως και αναφέρεται ως μονή κατά τα χρόνια της βασιλείας του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α' (527 - 565 μ.Χ.).

Κατά τα χρόνια της εικονομαχίας χριστιανοί μετέφεραν στην Πάφο την αγία Κάρα του οσιομάρτυρος, που φυλάσσεται μέχρι σήμερα στην Ιερά Μονή της Χρυσορροϊατίσσης μέσα σε κομψή σιντεφένια θήκη.

Απολυτίκιον

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε

Τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, ἐνδεδυμένος σοφέ, τὸ κράτος διέλυσας, τῆς ἀσεβείας στερρῶς. Ἐκλάμπων τοὶς θαύμασιν ὅθεν πεφοινιγμένος, ταὶς ροαὶς τῶν αἱμάτων. Κόνων Ὁσιομάρτυς, τὸν Δεσπότην δοξάζεις, τὸν παρέχοντα ἠμὶν διὰ σοῦ, χάριν καὶ ἔλεος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» σε καύσιμα, ρεύμα, τρόφιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την τσέπη των καταναλωτών

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι επικίνδυνοι, αρκετά τα 47 χρόνια τυραννίας» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

06:50LIFESTYLE

Η Eurovision των σταρ, η νέα «Φουρέιρα» της Γερμανίας και ο Akylas

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το «άγγιγμα» του Μπενίτεθ φέρνει ελπίδα και επιδόσεις που είχαν ξεχαστεί!

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Μαρτίου

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με τοπικές βροχές η Πέμπτη – Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι τα μέσα του μήνα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

05:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ/ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι έχει καταστρέψει σχεδόν 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν

04:02ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στη Χίο

03:38ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο – Διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα

02:22ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολική χρονιά 2026-27: Ανοιχτές οι πλατφόρμες για την εγγραφή σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Κογκρέσο: Απομάκρυναν σηκωτό βετεράνο πεζοναύτη μετά από διαμαρτυρία για τον πόλεμο με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Πίσω από την πλάτη μας;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για μυστικές επαφές με την Τεχεράνη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - αυτοκτονία επιχειρηματία: Συνέλαβαν τη «μεσίτρια» λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για Γερμανία

20:28ΚΥΠΡΟΣ

Βρετανία: Το drone που στόχευσε τη βρετανική βάση στην Κύπρο δεν προήλθε από το Ιράν

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Πώς φτάσαμε από τον Σάχη στο Χομενεϊ: «Η Ισλαμική Δημοκρατία είναι καρκίνος για την Περσία - Χωρίς εξωτερική παρέμβαση δεν πέφτει»

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος της παραπληροφόρησης: Ποιες εικόνες είναι ψεύτικες και ποιες αληθινές από όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

21:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Κούρδοι δηλώνουν ότι ετοιμάζονται να πολεμήσουν την ιρανική κυβέρνηση μετά από αίτημα των ΗΠΑ

22:57ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το «άγγιγμα» του Μπενίτεθ φέρνει ελπίδα και επιδόσεις που είχαν ξεχαστεί!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ